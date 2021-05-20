أخبار المراسل.. السودان يستعد لاقامة الامتحانات وسط المخاوف من تفشي سلالة كورونا الهند

الخرطوم: المراسل

في ظل الظروف الصحية الصعبة التي تمر بالسودان والعالم وتفشي انتشار سلالة كورونا الهند في عدد من الدول واعلان الخرطوم والولايات لاغلاق جزئي وتعليق الدراسة. تستعد الصحة والتربية مع الجامعات في العديد من الولايات وب التحوطات الصحية لإجراء الإمتحانات.

واعلنت مدير جامعة الخرطوم البروفيسور فدوى عبد الرحمن علي طه ان جميع الامتحانات المعلنة على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا قائمة في مواعيدها.

وذلك استنادا على ما ورد في خطاب السيدة وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم حول الاستثناء من قرارات لجنة الطواريء الصحية.

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