أخبار المراسل.. الحزب الشيوعي السوداني يقرر العمل على إسقاط الحكومة الانتقالية بكافة الوسائل السلمية

الخرطوم: المراسل

الشيوعي فتحي فضل قائلا : قررنا العمل على إسقاط السلطة الحالية بالوسائل السلمية والعمل على حل الضائقة المعيشية وإيقاف الهجوم الذي تتعرض له التظاهرات السلمية والوصول لسلام عادل.

وفي تصريحات صحفية سابقة قلل الناطق الرسمي باسم الحزب الشيوعي السوداني فتحي فضل، من تأثير مؤتمر باريس على تحسن الاقتصاد، موضحا ان الجهات الدائنة تستحوذ في الغالب على ثلثي قروضها.

وقال فضل في تصريحات سابقة “ان هناك شروطا خفية غير معلنة عندما تدفع الجهات الدائنة القروض المالية للدول التي تطلبها، سيما في حالة السودان لان الحكومة الانتقالية ضعيفة وتغيب عنها الإرادة الوطنية والخطط والاشتراطات”.

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