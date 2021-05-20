هيئة المواصفات تعلن عن معايرة جميع الأجهزة الطبية بالمستشفيات “مجانآ”

الخرطوم: السوداني

اعلنت أ. سناء زين العابدين الشفيع، المدير العام للهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس عن معايرة جميع الاجهزة الطبية فى المستشفيات العامة مجانًا ولمدة 6 اشهر عبر معامل مختبرات المعايرة الحديثة التى تم انشاؤها بمنطقة سوبا تطبيقآ لشعار هذا العام (القياس من أجل الصحة).

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لمجلس إدارة المجلس القومى للأدوية والسموم.

وقطعت أ.سناء زين العابدين بإهمية ان تتم عمليات المعايرة لضمان سلامة الاجهزة والمعدات الطبية وموثوقية التشخيص،

لضبط الاختلافات والقراءات المختلفة مشددة علي ضرورة ان تكون نتيجة الفحوصات موحدة.

وتحتفل الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس والهيئات والمؤسسات المماثلة في دول العالم باليوم العالمي للمترولوجيا الذي يصادف يوم 20 مايو من كل عام.