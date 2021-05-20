إتمام إجراءات التسليم والتسلم بين النائب العام السابق والمكلف

الخرطوم: السوداني

تم اليوم بالنيابة العامة إجراءات التسليم والتسلم بين النائب العام السابق مولانا تاج السرعلى الحبر وبين النائب العام المكلف مولانا مبارك محمود عثمان بعد صدور قرار تكليفه من مجلس السيادة الإنتقالي بالأمس.

وشملت إجراءات التسليم والتسلم كل الملفات والعهد من بينها ملفات قضية شهداء الأبيض و(5) من قضايا شهداء عطبرة وقضية الشهيد حسن عثمان العمدة وقضية الشهيد حنفى عبد الشكور وقضية شهداء الجزيرة أبا وملف دعوى الشهيد محجوب التاج محجوب.

وأثنى النائب العام السابق مولانا تاج السرعلى الحبر عقب إجراءات التسليم والتسلم على النائب العام المكلف مولانا مبارك محمود، واعتبره من أميز رؤساء النيابة الذين عملوا بالنيابة العامة وأنه أكتسب خلال الفترة السابقة مهارات إضافية عالية فى العمل الجنائي وأدارة الملفات الكبيرة.

و ناشد جميع الأجهزة السيادية والمساندة الى تقديم كل الدعم اللازم لكى يضطلع النائب العام المكلف بواجباته، معلناً مساندته ودعمه الكامل له، مؤكداً أنه على ثقة بأنه يسعى بجد وإجتهاد لأيصال ملفات قضايا الشهداء والفساد وخلافها من الملفات المعقدة للقضاء.

يذكر أن النائب العام السابق كان قد عقد إجتماعات برؤساء النيابات وأعضاء المكتب التنفيذى والأجهزة الإدارية المساندة عبر خلالها عن تقديره وإمتنانه لمجهوداتهم المقدرة خلال الفترة الماضية.

وأعتبر عملهم فى إجراء التحريات والتحقيقات والعمل الفنى الذى يتطلب السرية الكاملة هو الذى منع ظهور مجهوداتهم الكبيرة على العلن وأنهم جنود مجهولين كان لهم القدح المعلى فى وصول كل تلك الملفات الى منصات القضاء.