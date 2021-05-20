البنك المركزي يطلق نظاماً لعطاءات النقد الأجنبي

الخرطوم: السوداني

أصدر بنك السودان المركزي اليوم منشوراً لتنظيم عمليات مزادات النقد الأجنبي بعد مضي حوالي ثلاثة أشهر من إطلاق سياسة توحيد سعر الصرف.

وأشار بنك السودان المركزي الى أن الوقت لايزال مبكراً للحكم على نتائج السياسة الإقتصادية الكلية والتي من ضمنها سياسة سعر الصرف.

وأوضح أن عقد مزادات النقد الأجنبي من جانب بنك السودان المركزي هي خطوة أولى للتدخل، ويتبعها قريباً إطلاق نظام إلكتروني محكم يمكن كافة المتعاملين فى سوق النقد الأجنبي من التداول بكل سهولة وشفافية لكسر الجمود الحالي فى سوق النقد الأجنبي ومحاربة كافة عمليات المضاربة والوساطة الضارة.

وكشف أن جملة مشتريات المصارف والصرافات من النقد الأجنبي بلغت حتي الآن حوالي 1.2 مليار دولار وجملة الإستخدامات لمقابلة إحتياجات العملاء المختلفة بلغت حوالي 760 مليون دولار.

واعتبر بنك السودان ذلك مؤشر أولى لنجاح هذه السياسة فى إعادة تدفق الموارد من خلال القنوات الرسمية للجهاز المصرفي.

وأقر المركزي بأن هنالك عقبات لازالت تقف أمام المصارف السودانية لإستعادة علاقاتها المصرفية مع مراسليها بالخارج، وأكد أنه يعمل حالياً على تذليل تلك العقبات من خلال إستيفاء المصارف والصرافات لمتطلبات التعامل المصرفي العالمي.