اللجنة القانونية لـ(الحرية والتغيير) تدفع بمذكرة حول إقالة رئيسة القضاء

الخرطوم: السوداني

انعقد عصر أمس، اجتماع مشترك بين المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، واللجنة القانونية للحرية والتغيير، حول إعفاء رئيسة القضاء.

وعلمت (السوداني) أن اللجنة القانونية دفعت بمذكرة قانونية حول الإقالة، ومن المقرر أن بنعقد اجتماع ثان مطلع الأسبوع المقبل لمناقشة الموضوع.

وشددت اللجنة على ضرورة إجراء مشاورات واسعة في الفترة القادمة حول اختيار رئيس القضاء والنائب العام. ونادت أصوات بأن تكون اللجنة القانونية حاضرة في الترشيحات، وبأن تدفع بقائمة من طرفها.

واثارت إقالة رئيسة القضاء جدلاً مكثفاً في الأوساط القانونية والسياسية، حول دستورية الإقالة من عدمها.