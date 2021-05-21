إصابة جديدة بالكورونا بالخرطوم في يوم واحد

الخرطوم: السوداني

أعلنت الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة بوزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل 36 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات بالسودان إلى 35,071 ألف حالة منذ بداية ظهور الوباء بالسودان، فيما استقر عدد الوفيات عند 2,568 حالة وفاة.

وأظهر التقرير اليومي للوضع الوبائي بالسودان تسجيل ولاية الخرطوم لـ24 حالة إصابة فيما سجلت ولاية الجزيرة 5 حالات وحالتين لولايتي شمال دارفور وكسلا وحالة واحدة بولاية النيل الأبيض.

ودعت وزارة الصحة المواطنين للالتزام بالإجراءات الصحية واتباع الإرشادات الصحية بارتداء الكمامة وغسل الأيدي وتجنب المصافحة والازدحام والحفاظ على المسافة الآمنة.