الدفاع عن بكري وهاشم عثمان يطالب القاضي بالتنحي

الخرطوم:آيات فضل

طالبت هيئة الدفاع عن نائب الرئيس السابق الفريق أول ركن بكري حسن صالح والمدير العام للشرطة الأسبق، الفريق اول هاشم عثمان الحسين ومدير ادارة السجون في الشرطة السابق الفريق أبو عبيدة سليمان، طالبت قاضى محكمة الاستئناف مصطفى الطاهر بالتنحي عن النظر في ملف القضية، التي يتهم فيها الثلاثة بتهريب نزيل أجنبي قبل قضاء فترة عقوبته .

وقالت الهيئة اثناء تقديم طلبها أن القاضي تمت ترقيته من قاضي محكمة استئناف الى قاضي محكمة عليا، بالتالي فانه ووفقا لنص المادة (9) من قانون الاجراءات الجنائية طالبت الهيئة بايقاف الاجراءات .

واضافت الهيئة أن امر تشكيل وتأسيس المحكمة جاء على انه قاضي محكمة استئناف وبما انه تمت ترقيته الى قاضي محكمة عليا فانه لا يجوز له النظر في الملف .

من جانبه رد قاضي المحكمة مصطفى الطاهر، بانه لم يتسلم حتى الآن خطاباً رسمياً من السلطة القضائية بخصوص ترقيته.