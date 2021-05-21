(إزالة التمكين) تعتذر للمجلس الإفريقي للتعليم الخاص

الخرطوم : السوداني

تقدم عضو مجلس السيادة الرئيس المناوب للجنة إزالة التمكين، محمد الفكي سليمان، للعاملين بالمجلس الإفريقي للتعليم الخاص بسبب التحديات التي واجهت عملية الانتقال وتأخر صرف المرتبات .

وأشاد الفكي خلال مخاطبته المؤتمر القومي الأول للمجلس بالخرطوم امس، بالتجربة الأكاديمية للمجلس الإفريقي للتعليم الخاص، الذي تم استرداده مؤخراً من منظمة الدعوة الإسلامية.

وقال إن المؤتمر يعد سانحة للتداول مع أصحاب المصلحة وأولياء الأمور لتحديد هوية تبعية المجلس كمؤسسة عامة أو خاصة، مثمناً الخُطة الموضوعة من قِبل إدارة المجلس لتطوير وترقية العمل. وأكد الفكي أن كافة المؤسسات التي تم استردادها لم تتوقف عن العمل والتي يعد المجلس الإفريقي من ضمنها بعد تصحيح مسارها.