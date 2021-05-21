المجلس الإفريقي : منظمة الدعوة حولت أموالاً لتمويل أنشطة بالخارج

الخرطوم : السوداني

كشف المدير العام للمجلس الإفريقي للتعليم د. محمد الطيب أبو شوك، عن تحويل منظمة الدعوة الإسلامية لأكثر من 4 مليارات جنيه، من فائض أموال المجلس للخارج لتمويل أنشطة مجهولة .

وقال لدى مخاطبته جلسة انعقاد المؤتمر القومي للمجلس الأفريقي بالخرطوم امس، إن المنظمة انتجهت مساراً تدميرياً لإقعاد المجلس عن انطلاقته، بدءا من تعمد إيقاف مشغل صناعة الزي المدرسي لاستيراده من الصين بالعملة الصعبة، فضلاً عن إيقاف المطبعة الخاصة بطباعة الكتب والكراسات، منوهاً إلى الخطوات التي اتخذتها الإدارة الحالية للمجلس بتطبيق الهيكل الراتبي والوظيفي، فضلاً عن صيانة المدارس وتسديد عدد من المديونيات السابقة، وشراء الكتاب المدرسي والكراسات بـ45 مليار جنيه لكافة المدارس بالداخل والخارج، مؤكداً عزم الإدارة على إنشاء مطبعة وتأسيس مشغل للزي المدرسي لتلبية احتياجات الطلاب وولايات السودان وفق أسعار رمزية.