ترباس يبدأ حملة تعمير وبناء باتحاد فن الغناء الشعبي بأمدرمان

الخرطوم : سعيد عباس

بدأ الفنان كمال ترباس حملة بناء وتعمير كبرى باتحاد فن الغناء الشعبي بأمدرمان وذلك بعد الخطة التعميرية التي وضعها أمس الأول بعد الاجتماع الكبير الذي ضم كل أعضاء مجلس إدارة اتحاد فن الغناء الشعبي في مقدمتهم الفنان عوض الكريم عبدالله والأمين البناء وعثمان محمد أحمد عوض والفنان أبيض وعادل فضل الله والأستاذ صديق نقدالله وأمين المال منتصر أحمد بابكر …إلخ وقال ترباس لـ (كوكتيل) بأنه شرع بالفعل في استشارة عدد من المهندسين المعماريين والكهربائيين لتقييم الوضع بمباني الاتحاد ومن ثم التنفيذ مباشرة بعد المعاينة وقال إنهم استعانوا بشركة أثاثات منزلية ومكتبية للنظر في كراسي إجلاس ساحة المسرح وكافة مكاتب الاتحاد وقال إن الشركة ستقوم بزيادة عدد كراسي الإجلاس بالنادي وتأخذ التالف منها لإعادة تدويره، وذلك إلى جانب عملهم الدؤوب في إعادة تأهيل مسرح النادي حتى يكون جاهزاً لإستقبال فعالية الأغنية الوطنية التي من المقرر أن ينظمها اتحاد الغناء الشعبي في غضون الأيام القليلة القادمة. وختم ترباس حديثه قائلاً نعمل على بناء اتحاد يشرف على كل رواد الغناء الشعبي ومعجبيه، ويشرف كل أبناء الوطن ليكون تحفة معمارية رائعة تشبه أهل الفن الشعبي الراقي الأصيل.