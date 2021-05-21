عبد الوهاب هلاوي: لم أوكل محامياً لمنع عقد الجلاد من ترديد أغنياتي

الخرطوم: كوكتيل

قال الشاعر الغنائي عبد الوهاب هلاوي بحسب(نورس نيوز) إن الخلاف بينه وفرقة عقد الجلاد انتهى بوعده من قبل أعضائها بسداد الاستحقاقات المالية خاصته، مشيراً إلى أن الخطاب القانوني الذي دفع به أحد المحامين للفرقة ممهور بتوقيع مجموعة من الشعراء كانت مبادرة من بعضهم، نافياً أن يكون قد وكل محامياً لمنعهم من ترديد أغنياته بطرفهم.

وأكد هلاوي بأنه لا يمكن أن يعاقب الفرقة بهذه الطريقة، خاصة وأن الأغنيات التي بطرفهم هي ملك للشعب السوداني.

كما أعلن عن تعاملات فنية جديدة ستجمعه بالجلاد ومقرر أن ترى النور في غضون أيام.