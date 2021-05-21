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المذيعة ريان الظاهر توجه نداء بإعادة الدعم للدواء

المنوعات والفنون
By alsudani 0

الخرطوم: محاسن

ناشدت المذيعة بقناة النيل الأزرق ريان الظاهر الحكومة بإعادة دعم الدواء، كما ناشدت وسائل الإعلام المختلفة بتسليط الضوء على الأمر.
حيث خطت ريان الظاهر على صفحتها بالفيس بوك :(قبل ما المظاهرات تبدأ احتجاجاً على قرار رفع الدعم عن الأدوية، تم اطلاق شعار عايزنها سلمية طيب ليه تم ضرب المتظاهرات وهن يناشدن بوطن أجمل رفقاً بالقوارير ،مضيفة (نداء لكل الصحف برصد الأحداث وكل الإذاعات وقنواتنا الفضائية بتغيير البرمجة بما يناسب هذه الأيام ، للإعلام دور مؤثر، الإعلام رسالة.)
واختتمت الريان (اعيدو الدعم للأدوية ليعود السودان بجزء من الخير).

alsudani
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