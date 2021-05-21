بعد زيادة الأسعار.. حملات إسفيرية لمقاطعة اللحوم

الخرطوم: تفاؤل العامري

قاد عدد من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعية عبر مجموعات حملات لمقاطعة اللحوم بشقيها وأشاروا إلى ضرورة تنفيذ المقاطعة في أقرب وقت ومحاربة الشجع والطمع اللذين أصبحا سمة واضحة بين كل التجار حسبما جاء عبر حديثهم وأكدوا أن استجابة المواطنين لتلك المقاطعة ستجعل أصحاب الملاحم يتراجعون عن أسعارهم.

الجدير بالذكر أن سعر اللحم الضأن قفز إلى الفين ونصف كما وصل سعر اللحم العجالي إلى ألفين وأكد الرشيد صاحب ملحمة الإخوان بأبوسعد إن الأسعار تمضي في زيادة وربما يصل الضأن إلى خمسة آلاف قبل عيد الأضحى المبارك.