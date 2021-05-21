رهان على نجاح المخرج عبدالرحمن محمد بصنع هوية تميز فضائية الجزيرة الخضراء

كوكتيل: عمران الجميعابي

قبل نحو أكثر من أربعة أشهر صدر قرار بتعيين المخرج التلفزيوني والدرامي عبدالرحمن محمد عبدالرحمن مديراً لفضائية الجزيرة الخضراء، إلا أنه لم يمارس مهامه للنهوض بالفضائية بعكس ما تتمتع به ولاية الجزيرة من ريادة في عدد من المجالات التي يمكن أن تصنع محتوى يجذب المشاهد وخلق هوية لها طبقاً لآراء خبراء ومختصين في مجال الفن والإعلام والدراما راهنوا على نجاحه والنهوض بها وجعلها فضائية ولائية راكزة ومتطورة لها هويتها التي تميزها عن رصيفاتها.

فن وفلسفة

يرى الموسيقار الملحن أنس العاقب أن المخرج عبدالرحمن محمد عبد الرحمن يختزن فى داخله ٱمالاَ عراضاً وتصورات تنهض بإنسان الجزيرة وأرضها الخضراء، مؤكداً أنه على ثقة بأن فضائية الجزيرة مدني ستتقدم بقيادته إلى رحاب تجعل منها قناة ولائية راكزة ومتطورة، وأضاف أن عبدالرحمن مبدع ومبادر في مجالات الثقافة والفنون إلى جانب ما يتمتع به من قدرات فكرية وملكات إبداعية في مجالات الإنتاج والإخراج والتمثيل للسينما والتلفزيون وهي صفات ترجح كفة نجاحه في الإدارة بالإبداع فيطوع المستحيل من أجل الممكن، وأضاف: معروف عن الأستاذ عبدالرحمن برغم كفاءته الأكاديمية فهو أيضاً متخصص فى الإعداد والتخطيط البرامجي الذى يتسق وينطلق من فلسفة فن التلفزيون لخدمة التنوير والتثقيف والتعليم والترفيه وتنمية قدرات المجتمع اقتصادياً وثقافياً وانتماءً فهو أمل تطور فضائية الجزيرة الخضراء.

هوليوود السودان

ويقول المخرج ياسر عوض مدير قناة ولاية ومدير عام هيئة إذاعة وتلفزيون ولاية الخرطوم لـ(السوداني) إن قناة الجزيرة الخضراء تحتاج إلى خبراء في السينما وخبراء في الدراما وربنا أعطاها كل ذلك في شخص واحد سينمائي ودرامي وهو المخرج عبدالرحمن محمد عبدالرحمن متسائلاً لماذا محاولة تقليل أفق الجزيرة التي كانت رائدة في صناعة الفنون وأضاف دائماً أسميها هوليوود السودان موضحاً أن الصورة السينمائية أشمل وأكثر اتساعاَ وأكبر عمقاً وقال عوض إن أي قناة في الدنيا تحتاج للخبراء وفي كافة المجالات ولا يمكن أن نتصور عالم التلفزيون بدون السينما التي كانت هي الفكر الرائد وهي التي أسست النظريات العلمية للصورة لا يمكنني أن أتصور وجوداً للتلفزيون لو لم تكن هناك سينما موضحا أنها مفتاح الفنون المرئية فقناة الجزيرة الخضراء تحتاج لمفكرين ذوي خبرات من السينما مثل عبدالرحمن.

خبرة كبيرة

وأكد الأستاذ الإعلامي بابكر صديق لـ(السوداني) أن عبدالرحمن محمد عبد الرحمن هو الشخص المناسب لقيادة فضائية الجزيرة خاصة وأنه صاحب خبرة كبيرة فى مجال الإعداد والإخراج السينمائي، وأضاف وبما أن السينما والتلفزيون وجهان لعملة واحدة خاصة وأن السينما سبقت التلفزيون تاريخياً فسيضع بصمته من خلال صناعة محتوى جاذباً وراهن صديق بنجاح، عبدالرحمن من خلال ما يتمتع به من صفات في أسلوب الإدارة.

ويقول الإعلامي وصاحب أول قناة خاصة في السودان (قناة هارموني) معتصم الجعيلي، إن شهادته في عبدالرحمن مجروحة وهو يتمتع بقدرات ومواهب تلفزيونية مدهشة وكثيرة تشكل إضافة حقيقة لفضائية الجزيرة الخضراء موضحاً أن عبدالرحمن درس مجالاً قال إنه يكاد يجزم أنه الوحيد في السودان المتخصص فيه وهو الإنتاج التلفزيوني إضافة إلى أنه مخرج مطبوع له هوية خاصة وبصمة خاصة في أعماله التي قدمها وما يزال يقدمها كما أنه مخرج درامي لا يشق له غبار وسيضع بصمته الإبداعية في وقت وجيز في فضائية الجزيرة الخضراء.

ميزات تفضيلية

ويرى المخرج والممثل الدرامي الأستاذ محمد نعيم سعد أن عبد الرحمن محمد عبدالرحمن له ميزات تفضيلية لتجاوز التحديات في إدارة فضائية الجزيرة الخضراء واعتبر اختياره ليقود الفضائية مكسباً كبيراً للإعلام المرئي بالبلاد عامة والجزيرة بصفة خاصة وأضاف أنه فنان شامل تمثيلاً وإخراجاً وأحد أعمدة المسرح السوداني الذي تتكامل فيه أدوات الثقافه التي تخدم بعضها بعضاً في بث رسالتها عبر التلفزيون السينما المسرح وقال بين هذه الأدوات برز اسم عبدالرحمن محمد عبدالرحمن وأضاف أنا أتحدث عن شخص أعرفه منذ سبعينيات القرن الماضي زهو شخص مهموم بأن ينجز عدة أشياء في وقت واحد وقد نجح بعد سنوات عديدة، وهو من يستطيع أن ينفذ أي فكرة مجرد أن تخطر على باله وهو شخص فاعل وفعال وفنان متعدد وشامل وهو يستطيع تطويع الظروف لتفعيل وخدمة ما يريد تنفيذه وقد جربناه مراراَ وهو قادر للعبور بفضائية الجزيرة الخضراء في وقت وجيز.

وتقول د. ريلة عواض صاحبة القنوات المتخصصة (اكسير الطبية وعقار) إن قناة إكسير الطبية أطلقت بثها في أغسطس ٢٠١٣ .. ولاقت القناة نجاحاً منقطع النظير تحت إدارة المخرج الأستاذ عبدالرحمن محمد عبدالرحمن الذي أدارها بحنكة عالية وخبرة فائقة أرست قواعد القناة في وقت وجيز ومذهل وهو مكسب لفضائية الجزيرة الخضراء

ويرى الموسيقار عثمان النو أن فضائية الجزيرة في ظل إدارة المخرج المتميز عبدالرحمن محمد ستعود بالجزيرة إلى سيرتها من خلال الإعلام عبر الفضائية ويعتبر صاحب تجربة عميقة ومتميزة أكسبته إمكانات واسعة تؤهله لوضع خطط واستراتيجيات تمكنه من قيادة التيم العامل للقناة، ويقول الممثل علي مهدي إن لعبدالرحمن رؤية متجددة نابعة من خلال ممارسته للدراما والسينما خارجياً من خلال نقابة الفنانين العرب والسينما المصرية وهي بالتأكيد تشكل لوحة فنية جديدة للإعلام السوداني من خلال فضائية الجزيرة الخضراء.