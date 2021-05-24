الحرية والتغيير.. تفاصيل المواجهة بين الأصدقاء

الخرطوم : وجدان طلحة

تبادل الاتهامات بين مكونات الحرية والتغيير والخلافات، ظهرت على السطح بصورة متسارعة، حديث عن اصطفاف جديد داخل (قحت) والبعض يصف الأمر بالانقلاب مشيرين إلى أنه كان متوقعاً وهذه ساعة الصفر.

حزب الأمة القومي إلى جانب قوى أخرى بالحرية والتغيير أفرغت ما في صدرها تجاه المجلس المركزي للحرية والتغيير، وفي الضفة الأخرى المجلس المركزي .. كل ذلك ظهر عقب مخرجات اجتماع اللجنة الفنية لمبادرة القوى السياسية بالحرية والتغيير.

(السوداني) أجرت مواجهة بين رئيس المبادرة رئيس حزب الأمة القومي فضل الله برمة ناصر، وبين عضو المجلس المركزي رئيس الحزب الوحدوي الديمقراطي الناصري د.جمال إدريس.



رئيس حزب الأمة القومي فضل الله برمة ناصر لـ(السوداني):

المبادرة رفضها المهيمنون علي مركزية قحت لتعارضها مع مصالحهم الخاصة

فك التجميد بعد إعادة هيكلة المجلس المركزي

المجلس المركزي خلق (جفوة) كبيرة جداً بين الحاضنة والحكومة والشارع

تشكيل التشريعي من مركزية (قحت) الحالية (مصيبة) كبيرة

• لماذا تم طرح مبادرة واجتماع بدار حزب الأمة القومي؟

نتيجة للظرف الراهن الذي يمر به السودان وأي شخص متابع، يرى أن البلد في طريقها للانزلاق وأن الوضع ليس مريحاً .

• هل هذا الوقت المناسب للاجتماع ؟

بعد حادثة 29 رمضان الأوضاع اتجهت من السيئ للأسوأ وقمنا بدعوة كل القوى السياسية بلا استثناء. وقلنا لهم أن الدعوة تتعلق بالوضع الراهن في السودان، ولا بد أن نتوافق كما توافقنا على إزالة النظام السابق، وأننا نريد أن نوحد كلمتنا ، كلهم بلا استثناء أشادوا وقالوا هذا الأمر ليس غريباً على حزب الأمة.

• ذكرتم أن المجلس المركزي غير مؤهل لاختيار التشريعي؟

نعم ، وإذا تم تشكيله من قبل المجلس الحالي تكون (مصيبة) كبيرة

• هل خاطبتم السلطات رسمياً بأن لا تتعامل مع المركزي؟

سنشرع في مخاطبتها حالاً.

• مركزية الحرية والتغيير اتهمت حزب الأمة بتعطيل قيام المجلس التشريعي؟

ليس صحيحاً، نحن قدمنا رؤية في هذا الأمر، وقلنا إننا لسنا حريصين على المحاصصة بقدر حرصنا على الوفاق، وأهم ما في المجلس التشريعي وجود ممثلين للأقاليم، والذين يريدون المحاصصة سيكون نصيبهم خصماً على الأقاليم.

• هناك اتهام لحزبكم بأنه يبتز من أجل الحصول على أكبر عدد من المقاعد بالمجلس المركزي اتساقاً مع موقفه في الحصول على مقاعد في الجهاز التنفيذي؟

حزب الأمة القومي كان له رأي واضح منذ البداية، وقال لا يريد المشاركة في الحكومة، ويجب أن تكون الحكومة الانتقالية حكومة تكنقراط، لأن الـ30 سنة الماضية دمرت الأحزاب، وعليها أن تبني نفسها.

• قوى سياسية تعتبر أن تجميد الأمة لنشاطه في المجلس المركزي اسماً، لكن في الحقيقة الحزب موجود ومهيمن كذلك ؟

المجلس يضم عدداً كبيراً من قوى الثورة فهل أغلبها حزب أمة؟ الحزب جمد نشاطه بالمجلس لأنه ضد الترهل وهو مع القيادة المصغرة .

• المجلس المركزي أصدر بياناً رفض فيه مخرجات اللجنة الفنية لمبادرة القوى السياسية؟

رفضها المهيمنون على المجلس لأنها تتعارض مع مصالحهم الخاصة، وهؤلاء قلة يريدون أن يمرروا أجندتهم ، وحزب الأمة القومي لن يقبل هذا الأمر.

• تباين الرؤى حول مخرجات اللجنة الفنية وصفه البعض بالانقلاب داخل قحت؟

ليس انقلاباً، هو إصلاح للحركة السياسية.

• المجلس المركزي قال إن الاجتماع حضره 4-5 أحزاب فقط لها أجندة ؟

ليس صحيحاً، الاجتماع كان محضوراً من أغلب القوى السياسية، وغاب منه أصحاب المصالح الخاصة .

• من هم ؟

يعرفون أنفسهم جيداً، ولا أود أن أذكرهم.

• متى سيفك حزبكم تجميد نشاطه بمركزية قحت؟

بعد إعادة هيكلة الحرية والتغيير، لأنه بشكله الحالي لا يصلح للقيادة كما قلت لك، لكن بعد المؤتمر التأسيسي ستتضح الرؤية.

• أشرتم إلى أن المركزي خلق فراغاً بين الحاضنة والحكومة والشارع؟

خلق (جفوة) كبيرة جداً بين الحكومة والشارع، وبعض المهيمنين الآن يريدون إسقاط الفترة الانتقالية ونحن نريد الإصلاح، وتنفيذ مهامها والتأمين على الوثيقة الدستورية، والتحالف بين المدنيين والعسكريين.

• هل توجد ضرورة ملحة لتغيير جميع الأعضاء المدنيين بمجلس السيادة؟

فقط أقول إن اختيارهم كان متعجلاً .

• هل أنجزوا المرجو منهم أم لا ؟

أدوا مهامهم.

• إذاً لماذا طالبتم بتغييرهم؟

لا أريد أن أظلم أو أسيء لأحد منهم، لكن لا بد من تقييم التجربة لإحداث التغيير .. والآن أصبح عدد أعضاء السيادي كبيراً جداً، ولا يوجد بالعالم قيادة بهذا الحجم.

• هل ترى أن استقالة عائشة موسى من المجلس مبررة؟

ساقت مبرراتها وهي أول عضو يستقيل، وهذه سنة حسنة، غض النظر عن أنها موفقة أم لا.

• لم يشر البيان إلى أعضاء الجهاز التنفيذي، هل مرضي عنهم ؟

أعتقد أن هذا التغيير الأمثل، وهو نقطة مهمة لأنه ستتم محاسبتهم من أحزاب، ففي الماضي كان الأمر (مطلوقاً ) ليتصرفوا كما يشاؤون .



عضو مركزية قحت رئيس الوحدوي الديمقراطي الناصري د.جمال إدريس الكنين لـ(السوداني)..

حزب الأمة (رجل جوه ورجل بره)

الاجتماع بدار حزب الأمة القومي حضره بعض (المهرجين)

أتمنى ألا يحدث انقلاب أو انشقاق بقحت

• لماذا رفضتم مخرجات اجتماع اللجنة الفنية لمبادرة القوى السياسية؟

لأنها غير واقعية وغير مقبولة، هذا الأمر متفق عليه، الاجتماع حضره بعض (المهرجين).

كيف؟

قرارات خرجت من اجتماع حضرته 4 أحزاب وبعضهم خارج إطار المجلس المركزي، ولهم مصالح خاصة.. ما حدث بدار حزب الأمة ليس اجتماعاً هو مداولات وخرجت كأنها قرارات.

• حزب الأمة القومي اتهم الرافضين لمخرجات المبادرة، بأنها تتعارض مع مصالحهم الشخصية ؟

ليس صحيحاً.

• ولماذا لم تحضروا الاجتماع رغم أنه تمت دعوتكم ؟

نحن حضرنا الاجتماع الأول وحضرته كذلك معظم القوى السياسية لمناقشة الوضع الانتقالي، بما فيه الوضع التنظيمي والسياسي للحرية والتغيير .. وتم النقاش حول الحلول وتصحيح المسار الانتقالي، وتم اختيار 5 أشخاص كلجنة لجمع كل الرؤى للتداول حولها، وأشاروا إلى أنه يمكن أن يستلموا الرؤى مكتوبة.

• أقصد اجتماع اللجنة الفنية الذي خرجت فيه تلك القرارات؟

الاجتماع الثاني من أجل مناقشة الرؤى، وكتبنا رؤيتنا وأرسلناها لهم، لكن في المركزي قلنا لا بد أن نبادر في الإصلاح، وشرعنا في الاجتماعات المؤسسية .

• لكنها توقفت لفترة ؟

لأنه كانت هناك مناقشات مع حزب الأمة لضرورة إزالة تجميده في المجلس المركزي.

• اتهمتم حزب الأمة القومي بممارسة الابتزاز ؟

نعم يبتز المجلس المركزي للحرية والتغيير ويريد مشاركة أكبر.

• اللجنة الفنية أوضحت أن المجلس المركزي ليس مؤهلاً لاختيار التشريعي، وخرجت منه كثير من القوى الفاعلة في الثورة؟

المجلس مؤهل جداً وقطع شوطاً في هذا الأمر، وصحيح خرج الحزب الشيوعي من الحرية والتغيير وجزء من المهنيين.

• إذن بماذا تفسر هذا الأمر؟

أعتقد أن هذا رأي المدفوعين بـ(غبينة) ، أما حزب الأمة القوي (رجل جوه ورجل بره) ، ويربط التجميد بموقفه في المجلس المركزي ويريد 7 مقاعد في المجلس المركزي وبعد الموافقة قال لا يريد 10 مقاعد.

• المجلس المركزي اتهم الأمة بتعطيل التشريعي، كيف ذلك؟

قال يريد تمثيل يليق به، وحدد 65 مقعداً بالمجلس التشريعي، هو يقيس نفسه بالاتحاديين ، كما أنه السبب في تعطيل الاجتماعات لشهرين .

• ذكرت أنكم قطعتم شوطاً في تشكيل المجلس التشريعي ؟

نعم ، ستتم الدعوة لاجتماع موسع في اليومين القادمين، ولن يكون هناك تأخر في جلسات المجلس الموسع .

• إذا لم يحضر حزب الأمة الاجتماع، هل لأن له رأي في المجلس المركزي لقحت؟

كما قلت هو أصلاً (رجل بره ورجل جوه) ، هو اختار الطريق الخطأ الذي لا يساعد على وحدة الحرية والتغيير ووحدة قوى الثورة، وهذا الخط يخدم جهات لها اتصالات بالثورة المضادة وفلول النظام البائد .. لكن الأمة له 6 ممثلين من جملة 58 المخصصة للكتل ، و107 للولايات.

• متى سيتم تشكيل المجلس التشريعي ؟

سيتم إعلان تشكيله قريباً ، الآن مرحلة الطعون بالنسبة للولايات .

• وصف البعض ماحدث بدار الأمة القومي بأنه انقلاب داخل قحت وآخرون وصفوه بالانشاق، تعليقك ؟

ذكرت سابقاً أن الاجتماع حضره مهرجون، وكان هدفهم التخريب، أتمنى ألا يحدث ذلك، لكن إذا حدث تتحمل مسؤوليته الأطراف التي سعت لذلك، لأن ذلك يخدم جهات ساعية لإضعاف الحرية والتغيير وضرب الثورة .

• المبادرة أوصت بتغيير المدنيين بمجلس السيادة، ما رأي المجلس المركزي؟

المبادرة لم تأت بجديد، ويوجد اتفاق بحدوث تعديلات كلية أو جزئية بمجلس السيادة، بعد تقييم التجربة.