(فنانون ومواقف).. مايكروفون (الطويلة)

الخرطوم : سعيد عباس

تتناول (كوكتيل) قصة من قصص فنانين ومواقف ويرجع تاريخها إلى أوخر سبعينيات القرن الماضي في مدينة كوستي في إحدى حفلات الأفراح. وترجع تفاصيل تلك القصة إلى شح وانعدام مكبرات الصوت حيث كان اليوم خميساً ومدينة كوستي في ذلك اليوم وإلى عهدنا هذا كثيراً ما يتفرغ أهلها لمناسبات الحفلات والأعراس والمنتديات الثقافية والأدبية وليالي الاستماع المختلفة وليالي الأذكار ومدائح الطرق الصوفية بصورة ملفتة للأنظار مما يحدث ذلك شحاً أو انعداماً في معدات الحفلات والمناسبات ومنها (المايكرفون) بطل تلك الحلقة حيث كان في ذلك الزمان لم يتوفر جهاز (الساوند سيستم) الموجود حالياً ،، أتى إلى مدينة كوستي الفنان الكبير عبد الكريم الكابلي تحت وطأة شح المايكرفونات في ذلك اليوم وهو لا يدري تفاصيل ما قد حدث لإحضار مايكرفون حفلته.

أصل الحكاية

وصل الفنان الكبير عبد الكريم الكابلي إلى مدينة كوستي لإحياء حفلين أولهما حفل خاص لإحدى مناسبات الأعراس في الأحياء الشعبية بمدينة كوستي، والثاني حفل جماهيري بسينما كوستي الأهلية وقد استقبل الكابلي استقبالاً كبيراً من معجبيه بمدينة كوستي مما جعله يقدم على الحفلين بروح معنوية ومزاجية عالية للحد البعيد وبينما تملأ (بوسترات) حفله القادم جميع أنحاء وأرجاء مدينة كوستي وعربة الدعاية والإعلام تجوب أركان المدينة معلنة عن ذلك الحدث المرتقب كان حفل العرس بالحلة الجديدة بكوستي. (بوستراً) آخر يعلن عن حدث فني كبير للكابلي بالسينما الأهلية في اليوم التالي فقط .

المشكلة

جاء يوم حفل الحلة الجديدة والكل يجهز نفسه للاستمتاع بروائع الكابلي وقد احتشد المدعوون وأهل العرس وعابرو الطريق بصورة ضاق بها المكان على اتساعه في تجمهر جماهيري كثيف يندر أن تجد مثله في حفلات كوستي، إلا أن هنالك كانت مشكلة كبرى تنتظرالجميع ولم يعمل لها الكثيرون من أصحاب الحفل حساباً كافياً وهو عدم وجود (المايكرفون) الأساسي للحفل، فقد كانت الوعود تتقافز من هنا وهناك باحضاره دون أن يكون هناك تأكيد حاسم وبين هذا وذاك وصل الكابلي وفرقته وسط التصفيق والزغاريد والانفعالات الجماهيرية المختلفة ليذهب إلى أحد (صوالين) أهل الحفل المجاور (لصيوان) المناسبة فقد كان الفنانون وقتها يقومون ببروفة قبلية للحفل ومن ثم الخروج للجمهور وقتها شاع خبر عدم وجود مايكروفون بالحفل على نطاق واسع فتذمر جمع كبير من الحاضرين وبدأوا في اجتهادات فردية وجماعية لإحضار المايكرفون .

اللحظة الحاسمة

انتشر وذاع خبر عدم وجود (مايكرفون) فعلم الجميع بذلك إلا شخصاً واحداً لم يعلم بهذا الحدث وهو الكابلي الذي كان في قمة جاهزيته لأداء ذلك الحفل وبدأت عقارب الزمن تسير بخطى تنازلية لساعة بداية الحفل التي ظل يترقبها الجميع ويقول محدث (كوكتيل) ومعتمد الحفلات الجماهيرية والخاصة الأستاذ إبراهيم شلضم بأن هنالك شابين كانا من أصدقاء ومعارف أصحاب الحفل قالا لمسؤول الحفل أن يجهز لهما عربة جيدة على وجه السرعة لحل المشكلة بجانب تجهيز فني مايكريفونات للذهاب معهم وفي الحين جاءت عربة بوكس موديل العام والفني وركب الصديقان ومعهما آخران وتوجهت العربة مسرعة إلى قرية (الطويلة) شمال مدينة كوستي وغرب الجزيرة أبا على شاطئ الضفة الغربية للنيل الأبيض وعلي بعد ثمانية كيلومترات من كوستي، وصل الجميع القرية بسرعة البرق ولا يدري الجميع أن الشابين كانا مسؤولين من اعضاء لجان تلك القرية فوسط دهشة الجميع وحيرتهم أمروا الفني بإنزال (مايكروفون) الجامع على وجه السرعة ودون إحداث أي ضوضاء على أن يتم إرجاعه قبل الأذان الأول للفجر بوقت كاف ودون ضوضاء وبالفعل تمكن الفني من ذلك وعادوا لكوستي وقاموا بتركيب الجهاز بأسرع ما يكون وعندها صعدت الفرقة الموسيقية إلى المسرح وغني الكابلي كما لم يغن من قبل .

مفاجأة الطويلة

طرِب الجميع في الحفل أيما طرب وطفق الجميع يطلب أغنية بعد أغنية والكابلي يجبر بخواطرهم ويغني وبين هذا وذاك بدأت خيوط الفجر تنساب شيئاً فشيئاً فتنبه الشابان لإرجاع (المايكرفون) إلى مكانه بأقصى سرعة وبالفعل قاما بأخذه وسارعا يسابقان البرق إلى القرية لإرجاعه ولم يعلما أن هنالك مفاجأةً كانت تنتظرهما (بالطويلة)وهو اصطفاف عدد من العُمد و شيوخ المنطقة في ذلك الصباح الباكر ومعهم بعض المصلين يتقدمهم التاج ود الحسين (القصاص) الذي كان كثيراً ما تستعين به الشرطة لقص آثار طريق اللصوص فسّلم الشابان على الجميع وقالا لهم (ان شاء الله خير) فقال القصاص لقد تعرض المسجد لعملية سطو ليلي وسُرق (المايكروف) الخاص به وللأسف أن آثار القص ترجع في نفس طريقكما الذي اتيتما به فخجل الشابان وقالا للعمدة صراحة نحن من أخذ (المايكروفون) لمجاملة أحد أصدقائنا بكوستي ولكن سرقنا الزمن على أن نعيده في وقت كاف حينها قام إمام المسجد وخطب خطبة عصماء في وجه الشباب خلاصتها أن (المايكروفون) الذي يُقرأ به راتب الإمام المهدي يومياً وخطب عليه السيد عبد الرحمن المهدي وتتلى عليه آيات القرءان الكريم وأحاديث المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام حرااام علينا أن ندخله على ذلك المسجد الطاهر مرة أخرى بعد أن اُقيم به حفل ساهر وقتها قام الأنصار بتحطيم (المايكروفون) وقاموا بقذفه داخل أعماق النيل الأبيض وانتهت مشكلة (المايكرفون) إلا أن محدثنا يقول إن الكابلي الذي كان لا يعلم البتة بمغامرة إحضار (المايكرفون) طالب في حفله الثاني وبصورة مبكرة إحضار نفس (المايكروفون) الذي غنى به الحفل السابق،، فضحك الجميع وقالوا له من الأفضل ان نشتري (مايكروفوناً) جديداً.