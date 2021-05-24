وسط دهشة الجميع ترباس يدفع مقدماً اشتراكات عام كامل لاتحاد فن الغناء الشعبي

الخرطوم : سعيد عباس

دفع رئيس اتحاد فن الغناء الشعبي الفنان الكبير كمال ترباس نقداً مقدم اشتراكات عام كامل لاتحاده وسط دهشة الجميع وذلك في اجتماع المكتب التنفيذي الذي انعقد باتحاد فن الغناء الشعبي في اليومين الماضيين والذي ناقش عدداً من القضايا المهمة بالاتحاد من بينها رسوم اشتراكات العضوية، وفي ذات الاجتماع شكر ترباس كل الفنانيين والموسيقيين الذين ساهموا في إنجاح البرامج الثقافية والفنية في شهر رمضان المعظم المنصرم. ومن جهته شكر الأستاذ صديق نقدالله عضو المكتب التنفيذي كل من شارك في برامج الشهر الفضيل وكل الشركات الداعمة، وقال لقد تسابق أهل اتحاد فن الغناء الشعبي في إنجاح لياليهم في الشهر المعظم بصورة لم يسبق لها مثيل وثمن مسؤولية تفرغ معظم الاعضاء والفنانين بالنادي لإحياء الليالي وإنجاحها بعد أن اقتطعوا من وقتهم ومالهم .