حلمنا دولة القانون

ثمة جميل يطوق أعناق نفر كريم من ضباط الشرطة الذين أحيلوا للصالح العام بتاريخ 27/2/2020م تجاه الرأي العام السوداني الحصيف والواعي والمستنير والذي ساند سعينا لاسترداد حقوقنا الضائعة بالاستهتار والظلم من خلال الطعن الإداري الذي تقدمنا به بواسطة الأستاذ / عبد الوهاب مكي المحامي، فمن حق الرأي العام علينا أن نطلعه على مجريات الأمور في هذه القضية .

سارت إجراءات الطعن بصورة طيبة وعقدت المحكمة عدة جلسات إلا أنها تعثرت بعد أن تقدمت مجموعة أخرى من الضباط أحيلت في ذات كشوفات 27/2/2020م ويبدو أنها كانت زاهدة في اللجوء إلى المحاكم إلا أن ثمة طارئا أيقظها من غفوتها وذلك بعد أن حكمت محكمة إدارية أخرى لصالح تسعة وثلاثين ضابطا من الذين أحيلو قبلنا في 2019م، تحركت هذه المجموعة وتقدمت بطعن لذات المحكمة التي تنظر طعننا الإداري مع طعن آخر تقدم به ولذات المحكمة أيضاً أحد الضباط الذي أحيلوا في بواكير الإنقاذ، وهذا الأخير كتب عجباً في طعنه يقول أو يوجه المحكمة أن لا تحكم لصالحنا باعتبار أننا من أنصار الحكومة السابقة وكنا سبباً في إحالته وهو في رتبة الملازم، رفضت المحكمة هذه الطعون لأسباب موضوعية وذلك لأن تلك الطعون تقدم بها أصحابها بعد انقضاء الأجل المحدد للطعون الإدارية وهي (ستين يوم) من صدور القرار الإداري، إلا أنهم بدورهم قاموا باستئناف قرار المحكمة الخاص برفض طعونهم ومن ثم تم رفع الأوراق لرئيس القضاء، ورغم أن الأستاذ المحامي الموكل من طرفنا تقدم بطلب لرئيس القضاء يطلب فيه النظر إلى الاستئناف بصورة منفصلة حتى لا يتأثر الطعن الإداري الأساسي المنظور أمام المحكمة الإدارية مستنداً في طلبه الى المنشور الصادر من رئيس القضاء رقم (1 / 2015م) حيث أن هذا المنشور يؤكد بصورة واضحة فصل مثل هذه الاستئنافات عن الطعن الأساسي حتى لا تتضرر مصالح الطاعنين الأوائل، إلا أن الاستجابة لطلبه تأخرت وبدأ التعثر والمماطلة بالتسويف وثمة أحاديث هنا وهناك تؤكد أن هناك تدخلات سياسية من الأطراف التي كانت سبباً في هذه الكشوفات الكارثة والفضيحة والتي تبرأ منها في وقتها مجلس السيادة وتحديداً المكتب المختص بالقرارات الرئاسية وفي خطاب مشهود وممهور بخدمة المسؤول المباشر عن تلك القرارات وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت ذلك الخطاب، هذه الجهات للأسف هي التي تقف خلف هذا التماطل بالمكتب رئيس القضاء رغم أن القانون واضح وضوح الشمس .

حقيقة هذه المشاهد من الظلم البائن تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن شعار الثورة القوي (حرية سلام وعدالة) يقف حائراً وعاجزاً أمام حكمتنا القديمة (الموية تكضب الغطاس) وسوف ننتظر دولة القانون التي طالما حلمنا بها ومن أجلها أريقت دماء الشهداء الذكية وما زالت تراق في البحث عن الحق الضائع بين ثنايا المصالح، اللهم أنصر الحق .