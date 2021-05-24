حمدوك لابد من شفافية ومكاشفة مع الحاضنة السياسية

إذا جاز لي أن أفهم بعض الإشارات التي وردت في ختام خطاب رئيس الوزراء عبداللة حمدوك بمناسبة عيد الفطر وقبل مغادرته إلى مؤتمر باريس، أنها نداء لبعض أطراف الحاضنة السياسية أن تكون أكثر شفافية بهدف إنجاح الفترة الانتقالية بدلاً من الصراعات وخلق الصعوبات أمام الحكومة حتى تنجح المسيرة الديمقراطية وتصل إلى غايتها، ومن الواضح أن هناك جهات داخل الحاضنة السياسية غير متفقة مع الحكومة وتدعو إلى إسقاطها، ومن المؤكد أن الأحداث الأخيرة بالقرب من القيادة العامة كان الهدف منها عرقلة المسيرة وخلق صعوبات وتحديات جديدة أمام الحكومة، وإظهار البلاد كدولة غير مستقرة .

الديمقراطية في العالم الثالث يتم تفصيلها وفقاً لمصالح الطبقة الحاكمة، أحياناً بالانتخابات الحزبية التي يتم التشكيك فيها والتلاعب بها من الداخل والخارج، واحياناً بمزاج الانقلابات العسكرية، وأحيانا من خلال ثورات الشوارع، مشكلة الديمقراطية قي دولنا أن كل من يصل إلى السلطة يريد أن يشكل الحياة ويفصل القوانين بما يتلاءم مع مزاجه وفكره السياسي، أو اجتهاداته كما حدث منذ عبود والنميري والإنقاذ، وحتى الأحزاب السياسية السودانية أطاحت بحكوماتها أهواء الحكم والتسلط الفكري ومحاولات الكسب السياسي على حساب المصلحة العامة.

للأسف ما نراه ونقرأه من بعض كتاب الحاضنة السياسية للحكومة حول أطروحاتهم السياسية والقانونية شبيه بالأمس، ومحاولة تشكيل مستقبل السودان وكأنما هي نهاية التاريخ وهي مقولة سقطت مع فوكوياما لا توجد نهاية للتاريخ، لقد دخلت المرحلة الانتقالية في ظل الإثارة وتأجيج الصراعات الحزبية وعبر الصحافة والمواقع الألكترونية في نشر ضار بالمرحلة، فليس مطلوباً من المرحلة الانتقالية كتابة نهاية التاريخ، صحافتنا الألكترونية وبعض الصحف الورقية وخاصة كتابها المحسوبون على بعض أطراف الحاضنة السياسية تسير في طريق الإثارة (Agitation) واستغلال الجماهير كقطيع وراء عربة الزفة (Band Wagon) الذي انتهى منذ عصر لينين وستالين وهتلر، نحن الآن في عصر إعادة البناء (Perstroika) وعصر الإصلاح السياسي الجلاسنوست (Glosonosit) بلغة جورباتشوف، التنمية والانفتاح على المجتمع الدولي يحتاج إلى مناخ استقرار وليس الإثارة واللهث وراء شعارات لا تتوافق مع العصر. سبق أن كتبنا قبل وبعد تشكيل الحكومة الحالية وقلنا ان الفترة الانتقالية يجب أن لا تزيد عن عام ولدينا تجربة سابقة تم فيها تفكيك نظام مايو خلال فترة وجيزة وجرت الانتخابات، الآن بعد مرور العامين البعض يتحدث عن ضرورة إجراء الانتخابات بأسرع وقت، وسبق أن نبهنا أن علينا أن لا نتوقع دعما قوياً أو عاجلاً من العالم أو الممولين الدوليين، وقد مرت سنتان على الحكومة الانتقالية دون أن نرى غير الإغاثات ومساعدات محدودة، ولم نر خطوات قوية وعملية من العالم لحل المشكلات الاقتصادية، رئيس الوزراء قال إننا لم نذهب لمؤتمر باريس للبحث عن تمويل ولكن لإقناع العالم بأننا خلقنا المناخ المناسب لانسياب التمويل، وهذ أمر لا يحتاج إلى مؤتمر في باريس وسفارات الدول الكبرى التي تتدخل في كل صغيرة وكبيرة في السودان على علم بما يدور في الداخل وتصدر البيانات تلو البيانات بطريقة فيها تجاوزات للأعراف الدبلوماسية.

منذ أن تولى د. حمدوك مسؤوليته كرئيس للوزراء في حكومته الأولى والثانية او الثالثة واجه تحديات ومخاطر كثيرة، وفي اعتقادي أن د. حمدوك قد أدخل نفسه في مأزق وحمل نفسه أكثر من طاقتها وما يمكن إنجازه على أرض الواقع خلال الفترة الانتقالية عادة محدود، وأنه وقع ضحية لطموحات بعض المكونات السياسية التي تريد أن تحدث التغيير أو تكتب نهاية الناريخ وفقاً لرؤيتها قبل إجراء انتخابات، ربما خوفاً من عدم قدرتها على الحصول على تمثيل يحقق طموحاتها بعد الانتخابات، ولا أدري إن كان حمدوك قد قبل هذا التحدي بإرادته أم بناء على ضغوط، فهو تحد غير واقعي وإذا تحقق فهو قصير العمر، لقد تعودنا أن الأحزاب التي تأتي إلى الحكم يمكن أن تفعل ما تريد كما هو الحال في ديمقراطيات العالم الثالث التي يمكن أن تعدل الدساتير بجرة قلم لمصلحة فرد واحد في الحزب صاحب الأغلبية.

المصلحة الوطنية تقتضي أن تستغني المرحلة عن بعض المصطلحات التي تعطل مسيرة البلد مثل دعوات التصعيد الثوري وحالة الهيجان السياسي المستمر من بعض الأحزاب التي وصلت إلى الدعوة المستمرة لإسقاط الحكومة والصدامات التي تحدث في الشوارع مع الشرطة بتشجيع من بعض السياسيين والمتشنجين، والغريب أن ذلك حدث في وقت تتحدث فيه الحكومة عن مؤتمر باريس الذي قالت إنها تتوقع أن يحدث انفراجاً مع مؤسسات التمويل الدولية والمانحين، وهل حقاً نتوقع أن يأتي المانحون أو المستثمرون في مثل هذه الظروف والهيجان السياسي الذي ينتظم الشارع؟ وهل نظن فعلاً أن العالم سوف يكافئنا لمجرد أننا قد أسقطنا نظاماً سياسياً ظالماً ومتشدداً كان يرفض التعامل معه؟، ليس الأمر كذلك، العالم يتعامل مع أنظمة في غاية الدكتاتورية والبطش وغير ديمقراطية فقط لأنها أنظمة مستقرة وقوية وليس فيها هيجان سياسي، الغرب يصف الصين بأنها دولة بوليسية وتوجد بها أكبر الاستثمارات الغربية في العالم .

جميل أن يتحدث رئيس الوزراء عن تحقيق العدالة والمحاسبة ولجان التحقيق في غضب بعد حادثة فض الاعتصام الأخيرة، ولكن الأهم هو أن يتحدث ويوجه رسائل قوية لحاضنته السياسية، بأن حكومته لن تستطيع أن تنجز في مثل هذه الظروف الملتهبة، والتصعيد المستمر وضرورة التخلي عن الشعارات الفارغة، وعلى الجميع أن يقتنعوا أن الإنقاذ قد انتهت ولن تعود مرة أخرى، حتى إذا ما قدم الحكم لمن بقي منهم في طبق من ذهب، هذه مرحلة قد حسمت في تاريخ السودان، وعلينا أن نلتفت إلى المستقبل ومشاكل البلاد المستعصية، وعدم استفزاز المكون العسكري والإساءة إليه والذي وصفه وزير شؤون الرئاسة مؤخراً بالشريك المهم.

على د. حمدوك أن يتخذ موقفا فيه مكاشفة وشفافية مع الحاضنة السياسية التي أتت به، فإما أن يتم توفير مناخ صحي وملائم للسير إلى الأمام أو أن يعتذر ويغادر، فالنجاح والفشل في خاتمة المطاف محسوب عليه، والناس تتحدث دائماً عن رأس الحكومة من الأزهري ومروراً بالصادق والنميري والبشير فشلاً أو نجاحاً، كما أن على السيد رئيس الوزراء أن يلتفت إلى بعض الآراء التي تكتب في الصحف بعضها له قيمة ويعبر عن نبض الشارع .

العالم يتقدم من حولنا والمؤسف أننا ما زلنا منذ الاستقلال نعيش وندور في دوامة الجدل السياسي العقيم والبحث عن نظام لحكم البلاد، نحن في مقياس التقدم تحت الصفر حقيقة ويكفي أن نقول اننا نعيش في عاصمة ليس فيها نظام صرف صحي في معظم أحيائها الراقية، ولا مصارف أمطار، وكهرباء نعتبر فيها من الدول الفقيرة أو تحت خط الفقر الكهربائي(أقل من أربعة آلاف ميجاوات) مصر الشقيقة (60 الف ميحاوات)، بمقياس التقدم نحن وراءها ربما بمائة عام، عاصمة بلا نظام مواصلات عامة جيد، وصفوف خبز وبترول وغلاء فاحش وغير ذلك، لم أسمع رئيس الوزراء يغضب بحق من كل ذلك، اختلط الشأن الاتحادي مع الولائي وتشتت المسؤوليات، عزيزي حمدوك لن تستطيع مجابهة كل ذلك ولم يكن مطلوباً منك كل ذلك، أوجز مهمتك لتنجز وتنجح.