مؤتمر باريس.. الوعود الأمريكية

يدفع السودان ثمناً باهظاً من التماطل الأمريكي المعلن وغير المعلن بعد الإعلان رسمياً عن إزالة اسم السودان من قائمة الإرهاب، وأصبح الاقتصاد السوداني كمن يطارد سراباً يحسبه الظمآن ماءً، وظلت كل الوعود الأمريكية تتكسر أمام الواقع واتضح ذلك جلياً بالغياب الأمريكي المقصود عن مؤتمر باريس، وكل ما فعله وزير الخزانة الأمريكي عبارة عن أمنيات وتحذيرات مبطنة لأصدقاء السودان عن مساعدته حتى يتحقق التحول الديمقراطي وإقامة المجلس التشريعي.

إن ما حدث في باريس يؤكد حقيقة الموقف الأمريكي من السودان وإن كل ما حدث في السابق من إعلان رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب يعتبر تحصيل حاصل، لأن السياسات الأمريكية تعتمد على المكاسب المنتظرة وتنفيذ أولويات مصالحها دون النظر إلى مصالح الشعوب، وهذا ما تنتهجه واشنطن في إفريقيا ودول العالم الثالث .

وأشار إلى أن هناك العديد من الفواتير التي تفرضها واشنطن على الخرطوم ومن ضمنها التطبيع مع إسرائيل وآثار الصراع الذي خلفه اتجاه الحكومة مع مكونات الشارع السوداني المحافظ وتصعيده لصراع سياسي.

وكما قال رئيس الوزراء السوداني الأسبق الراحل الصادق المهدي إن “إسرائيل اليوم قررت أن جنسيتها يهودية وأنها ستتحدى القرارات الدولية المتعلقة بحقوق العرب والفلسطينيين. لذلك هناك إرادة قومية عربية كبيرة ضد أي تطبيع مع إسرائيل. على أي حال، فإن مثل هذه الأمور الخلافية تقع خارج نطاق ولاية النظام الانتقالي”.

العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان منذ 1997، بسبب دعاوى إيوائه للإرهاب، حرمت المصارف المحلية من استقبال أو إرسال أي تحويلات خارجية، وفرضت عقوبات على المصارف المخالفة.

كذلك لم يكن السودان قادراً على استقبال أية شركات أوروبية أو أمريكية للاستثمار في موارد البلاد المختلفة، مما أفقده رؤوس أموال أجنبية.

فى الوقت الذي ينتظر فيه الاقتصاد السوداني انتعاشاً في موارده المالية بعد مؤتمر باريس لمساعدة السودان الذي انطلق في مايو الجاري، إلا أن المؤشرات التي حددها الخبراء تشير إلى ضعف المردود الدولي رغم الوعود التي انطلقت من بعض الدول بإعفاء ديونها على السودان ويظل الدور الأمريكي ماثلاً إزاء الخذلان الكبير الذي تعرض له السودان في محاولة الخروج من أزماته المستمرة.