قرارات الفصل تتواصل باولتراس أوليمبوس مونس بالمريخ

تواصلت قرارات الفصل الصادرة من اولتراس أوليمبوس مونس الشهير بنادي المريخ حيث قررت المجموعة مساء امس الأول فصل عضو مجلس إدارة النادي المعين حديثا محمد تاج الدين بشير الشهير بـ( تاجوج)

وجاءت الخطوة على خلفية القرار الصادر من مجلس إدارة النادي الذي قضى بتعيين تاجوج عضوا امس الأول

ولا يعد تاجوج بمثابة الشخصية الأولى التي تم فصلها مؤخراً حيث سبق وأن قامت المجموعة في غضون الأيام الماضية بفصل عدد من عضويتها أبرزهم حسام ناصر، حذيفة عاصم، حسن ماسورة، جفون آدم، سامي عبد الله وعدنان ابوسفالة وآخرين

ومثلت قرارات الفصل التي صدرت مؤخرا العديد من التساؤلات لا سيما وان المجموعة تعد الانجح وسط المجموعات التشجيعية بالمريخ ولها العديد من المساهمات الايجابية بيد أن مقربين اشاروا الى أن ما جرى يأي في اطار القواعد والنظم المعمول بها في الاولتراس.