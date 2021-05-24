الهلال يهاجم التحكيم بعنف

هاجم مسؤولو الهلال والجهاز الفني بقيادة المدرب البرتغالي ريكاردو فورموسينيو طاقم تحكيم مباراة القمة امام المريخ بقيادة الحكم القومي وليد واشاروا الى الاخير تغاضي عن احتساب العديد من الحالات وهو الامر الذي لم يبد حكم المباراة اهتماما به واشار الى انه ادار المباراة وفقا لما يمليه عليه ضميره..

يشار الى أن قائد الهلال محمد عبد الرحمن لام حكم المباراة اثناء مجريات اللقاء بسبب بعض الهفوات على حد تعبيره.