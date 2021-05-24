لجنة عليا مُشتركة برئاسة رئيسي وزراء الدولتين.. قطر تقترح إنشاء منطقة اقتصادية استثمارية وتدعو حمدوك لزيارة الدوحة

الخرطوم: السوداني

التقى رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك بمكتبه اليوم، معالي نائب رئيس الوزراء، وزير خارجية دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وذلك بحضور وزير شؤون مجلس الوزراء المهندس خالد عمر يوسف، ووزيرة الخارجية د. مريم الصادق المهدي.

وقد نقل وزير خارجية قطر، تحية سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر إلى رئيس مجلس الوزراء د. حمدوك، معرباً عن وقوف دولة قطر مع السودان لمُجابهة الأوضاع الاقتصادية والسياسية والأمنية ودعم عملية السلام.

وأكد وزير خارجية دولة قطر، على ضرورة العمل من خلال اللجنه العليا المشتركة برئاسة رئيسي وزراء الدولتين الشقيقتين لدفع عجلة التعاون المشترك بين البلدين.

كما بحث اللقاء، الأوضاع في دولتي ليبيا وتشاد واللتين تمران بمراحل انتقالية، كما تناول اللقاء دعم استكمال التزامات قطر تجاه سلام دارفور.

وقد عدّد د. حمدوك، أهداف مؤتمر باريس، بدايةً بنجاحه في تقديم السودان الجديد والعودة للعالم وجذب الاستثمار، وفي هذا الإطار رحّبت قطر بالاستثمار بالبلاد في كافة المجالات، وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري إلى مشاركة دولته الفاعلة في مؤتمر باريس لدعم الانتقال الديمقراطي بالبلاد ومُعالجة الديون في إطار مبادرة الهيبك.

كما تناول اللقاء مُقترح دولة قطر لإنشاء منطقة اقتصادية استثمارية.

من جانبه، رحب رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله بالمقترح وربطه بتطوير البنية التحتية في البلاد.

وقد قدم وزير الخارجية القطري، الدعوة لرئيس الوزراء لزيارة قطر، ورحب رئيس الوزراء د. حمدوك بالدعوة.