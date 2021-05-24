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وزارة التربية الخرطوم تعلن جدول امتحانات شهادة الأساس للعام 2020- 2021

السودان

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By alsudani 0

الخرطوم: السوداني

أعلنت وزارة التربية والتعليم ولاية الخرطوم اليوم الاثنين جدول امتحانات شهادة الأساس للعام الدراسي 2020- 2021م وبحسب الإدارة العامة للقياس والتقويم التربوي بولاية الخرطوم فإن يوم الأحد 6-6-2021م تنطلق امتحانات شهادة الأساس بمادة اللغة الإنجليزية، ويوم الاثنين 7-6 مادة أساسيات التربية التقنية، ويوم الثلاثاء 8-6 تشمل مادة القرآن الكريم والتجويد ومادة التربية المسيحية معا في يوم واحد.

بينما يجلس التلاميذ يوم الأربعاء 9-6 مادة الرياضيات، ويوم الخميس 10-6 مادة نحن والعالم المعاصر، ويوم السبت 12-6 مادة اللغة العربية، ويوم الأحد 13-6 مادة العلم في حياتنا، ويوم الاثنين 14-6 مادة الفقه والعقيدة، وبها يكتمل امتحان شهادة الأساس للعام 2020-2021م.

كما أعلنت الإدارة العامة للقياس والتقويم التربوي عن جدول شهادة التعليم الأساسي لمدارس الموهبة والتمييز للعام 2021م، وجدول امتحانات إجازة التجويد والأساس لمعاهد القرآن الكريم والدراسات الإسلامية للعام 2021م.

alsudani
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