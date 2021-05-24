أخبار المراسل.. السودان: الموجة الثالثة تتفشى والصحة تعلن نسبة كبيرة من الإصابات بفيروس كورونا

الخرطوم: المراسل

كشف التقرير التراكمي للوضع الوبائي في السودان عن تسجيل (47) حالة إصابة جديدة في السودان ، منها (5) حالات وفاة بفيروس كورونا

بالبلاد ليوم أمس الأحد، ليرتفع عدد الوفيات إلى (2,600) وفاة، وارتفع عدد الإصابات إلى (35,243) ألف حالة منذ بداية ظهور الوباء بالسودان.

وأظهر التقرير اليومي للوضع الوبائي لوزارة الصحة الاتحادية تسجيل ولاية الخرطوم لـ5 وفيات وتسجيل 21 حالة إصابة.

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