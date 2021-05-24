والي البحر الأحمر يصدر أمر طوارىء بحظر التجول والتجمهر ببورتسودان على خلفية مواجهات قبلية

الخرطوم: السوداني

أصدر والي ولاية البحر الأحمر المهندس عبدالله شنقراي اوهاج أمر طوارئ رقم (١٦) لسنة ٢٠٢١م م والخاص بحظر التجوال والتجمهر بالطريق الرئيسي بمنطقة ديم النور والقادسية وأم القرى (ولع).

وشمل القرار الصادر اليوم الاثنين، فرض حظر التجول في منطقة ديم النور والقادسية وأم القرى (ولع) من الساعة الخامسة مساءً حتى الساعة الخامسة صباحاً، و حظر التجمهر في الطريق الرئيسي والتجمعات في القهاوي والأندية والأماكن العامة بمنطقة ديم النور والقادسية وأم القرى (ولع).

كما شمل حظر مقاومة السلطات النظامية أو رفض الإنصياع للأوامر أو التوجيهات، و حظر نشر الشائعات أو التحريض لتأجيج الصراع بين المكونات القبلية عبر الوسائط المختلفة.

وشدد القرار على كل من يخالف أحكام هذا الأمر عن طريق إرتكاب الفعل أو التحريض يعاقب وفقاً لقانون الطوارئ والسلامة لسنة ١٩٩٧م.