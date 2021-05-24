الاستخبارات تُعيد (9) مهندسين اختطفتهم حركة عبد الواحد محمد نور من جبل مرة

نيالا: محجوب حسون

تمكّنت استخبارات القوات المسلحة بقيادة الفرقة (16) مشاة بولاية جنوب دارفور من إعادة (9) من المهندسين التابعين لشركة أبرجيك؛ التي تعمل في قطاع جبل مرة للتعدين، الذين اختطفتهم حركة عبد الواحد محمد نور (27) رمضان الماضي.

وكشفت مصادر أمنية لـ(السوداني)، عن إفراج الاستخبارات العسكرية بالفرقه (16) مشاة بولاية جنوب دارفور، عن المهندسين، الذين تم اختطافهم من منطقة ليبا شرق جبل مرة، مشيرين إلى الجهود التي بذلتها الإدارات الأهلية والأعيان، بجانب متابعة واهتمام قائد الفرقة (16) مشاة اللواء محمد الأمين، منوهين إلى أن المهندسين وصلوا الآن بسلام وتم تسليمهم لذويهم.

من جانبهم، أشاد الأهالي بمجهودات القوات المسلحة، وجاهزيتها في حماية الوطن والمُواطنين.