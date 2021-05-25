أمراض الشيخوخة تمنع عادل إمام من المشاركة بجنازة وعزاء سمير غانم

القاهرة: وكالات

كشفت وسائل إعلام مصرية، أمس، سبب عدم حضور الفنان المصري عادل إمام، جنازة وعزاء صديقه الفنان الراحل سمير غانم، واكتفى بإرسال ابنه المخرج رامي إمام لتقديم واجب العزاء.

وذكر مصدر مقرب من عادل إمام، في تصريحات صحافية أن “الحالة الصحية للزعيم لا تسمح بتواجده في أي مراسم سواء عزاء أو زفاف”، لافتاً إلى أن إمام يعاني من أمراض الشيخوخة حالياً، ولهذا لم يستطع حضور عزاء سمير غانم. وأضاف المصدر بأن الأطباء المعالجين يحرصون على توفير المناخ الجيد له وعدم الاختلاط بأي ازدحام تخوفًا من إصابته بفيروس “كورونا”، أو أي عدوى أخرى، حيث إن مناعته ضعيفة جداً.

ونعى عادل إمام سمير غانم، بعد وفاته عن عمر يناهز 84 عاماً، وكتب الزعيم عبر صفحته الرسمية في فيسبوك: “مع السلامة يا سمير.. مع السلامة يا حبيبي.. حتوحشني اوييييي”.

وظهر إمام في الصورة الأولى مع غانم في أحد الأعمال الفنية القديمة، وتحديداً فيلم “أغبياء لكن أذكياء”، أما الثانية، فيظهر فيها إمام معانقاً النجم الراحل وتظهر على ملامحة حالة التأثر الشديد. ووصف غانم الصورة في وقت سابق بأحد اللقاءات التلفزيونية قائلاً: “هي دي من أجمل صور الصداقة والحب في حياتي”.

يذكر أن سمير غانم توفي الخميس الماضي، متأثراً بفيروس كورونا، وشيعت جنازته، الجمعة، من مسجد المشير في التجمع الخامس، وشارك في الجنازة عدد كبير من النجوم من بينهم يسرا وإلهام شاهين، وسمير صبري، وأشرف زكي، ومحمود حميدة، وصابرين، وهالة صدقي، وميرفت أمين، ولبلبة، وأحمد بدير. وعقب صلاة الجنازة، نقل جثمان الفنان الراحل إلى مقابر الأسرة في مقابر “الوفاء والأمل” بمدينة القاهرة.