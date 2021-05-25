دلال عبد العزيز تسأل عن سمير غانم والأطباء يخفون وفاته

القاهرة: وكالات

كشفت مصادر طبية عن استقرار الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز إثر إصابتها بفيروس كورونا . مبينة أنها تسأل ممرضيها وأطباءها. بشكل دوري حال استيقاظها عن حالة زوجها الفنان سمير غانم حيث أخبروها أن حالته ليست جيدة تمهيداً لإخبارها في وقت لاحق بوفاته. وترغب دلال عبد العزيز التي لم تعلم إلى الآن بوفاة زوجها(بحسب الإمارات نيوز) كي لا تسوء حالتها الصحية مقابلة بناتها وهن ممنوعات من زيارتها بسبب الفيروس . ورحل الفنان سمير غانم عن عالمنا يوم الخميس الماضي، وشيعت جنازته من مسجد المشير طنطاوي.