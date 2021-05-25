الجماهير حملت التطبيع المسؤولية خسارة الهلال للديربي تفجر براكين الغضب و(الاستقالات) عبد المهيمن أول المغادرين.. ضبابية بشأن البرتغالي والإدارة تدرس الموقف

الخرطوم: السوداني

سادت حالة من الغضب الجماهيري الكبير وسط جماهير الهلال بعد خسارة الفريق لديربي الممتاز عشية امس الأول أمام المريخ بهدفين دون رد، حيث وجد اللاعبون صعوبة كبيرة في الخروج من أرضية الملعب في وقت تواجد فيه عشرات المشجعين خارج أسوار فندق النادي في الجوهرة الزرقاء وطالبوا برحيل فوري لمجلس التطبيع الحالي بقيادة السيد هشام السوباط ورفاقه بعد أن فشلوا في قيادة الفريق لتحقيق نتائج إيجابية على الصعيدين المحلي والافريقي، وباتت صدارة الهلال في خطر حيث يحتاج المريخ للفوز على حي الوادي نيالا لضمان تصدره المنافسة المحلية.

ورمى أنصار الهلال باللوم على مجلس التطبيع الذي فشل في ملف الاحلال والابدال للمرة الثانية على التوالي في وقت ضم فيه الهلال سبعة لاعبين من الأهلي شندي في خطوة وصفت بالمكايدة للمجلس السابق حيث لم يستفد الهلال فنيا من جميع اللاعبين الذين ضمهم من الأهلي شندي الأمر الذي ضاعف من وتيرة غضب الجماهير كون ان المجلس المعين الحالي اهتم بالجوانب الإدارية واهمل جانب الاحتياجات الفنية بتخلصه من عدد من اللاعبين المميزين الذين تم قيدهم في فترة المجلس السابق بقيادة الدكتور أشرف الكاردينال، وبات الهلال يعيش أوضاع إدارية صعبة حيث ظهر الخلاف الإداري بشكل كبير بين أعضاء مجلس التطبيع الهلالي، في وقت أكد فيه هشام السوباط امس عن وضع معالجات شاملة في الفترة المقبلة لعودة الفريق بصورة افضل مما هي عليه الآن.

ومع اقتراب انطلاقة مباريات الدورة الثانية لبطولة الدوري الممتاز وعقب خسارة الديربي فإن أبواب غضب جماهير الهلال واعضاء الجمعية العمومية لن يقفل لمجرد تلك التصريحات.

ومن المفارقات ان فوز المريخ بالديربي منح الأحمر الاستقرار الإداري رغم ان هنالك خلافات سابقة كانت تضرب مجلس المريخ.

وتفيد متابعات دقيقة للصحيفة ان المدرب البرتغالي للهلال ريكاردو فورموسينو بصدد الرحيل عن تدريب الفريق حيث تشهد أجواء الإطار الفني للهلال حالة من التوتر وعدم الاستقرار بسبب الخلافات الإدارية التي بدأت تهز عرش الكيان الأزرق خاصة عقب الخسارة من المريخ.

بينما فاجأ مدير الكرة بالهلال عبد المهيمن الأمين الجميع ودفع باستقالة نهائية نهار أمس رافضا التراجع عنها مطلقا بحسب مقربين.