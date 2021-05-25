الشرطة يتعادل مع حي العرب بورتسودان ودياً

تعادل فريقا الشرطة القضارف وحي العرب بورتسودان إيجابياً بهدف لكل في التجربة الودية التي جمعتهما صباح أمس الاثنين بملعب سلاح المهندسين أحرز هدف الشرطة لاعب الوسط مصطفى باستوري في بداية الشوط الثاني فيما أدرك اللاعب محمد جياد التعادل لفريق حي العرب بورتسودان في الجزء الاخير من اللقاء ، وقد اجرى الجهاز الفني للشرطة عددا من التبديلات في الشوط الثاني لإتاحة الفرصة لعدد كبير من اللاعبين ، وشهدت المباراة تالق كبير لمنتصر أزهري ورابين رؤوف، وأشاد المدربان كفاح صالح وصبري عبد الله بالتجربة التي وصفوها بالمفيدة حيث يسعى الشرطة لتقديم نفسه بقوة في القسم الثاني للدوري والعوده إلى موقعة الطبيعي بين أندية المقدمة، هذا وسوف يجري كفاح صالح تجربه ودية أخرى مساء اليوم أمام هلال كادقلي بملعب سلاح الإشارة لتجهيز اللاعبين.