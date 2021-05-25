شداد يستقبل المنسق الاقليمي للدوري الاسباني ولقاء جامع بالخميس

استقبل رئيس اتحاد الكرة كمال شداد ، في مكتبه ظهر امس المستر خوان فينوتس المنسق الاقليمي للدوري الأسباني ، وذلك بحضور البروفسير محمد جلال محمد أحمد نائب رئيس مجلس الإدارة – رئيس اللجنة القانونية وشئون الأعضاء – والأستاذة ميرفت حسين عضو مجلس الإدارة، والدكتور حسن أبوجبل الأمين العام للاتحاد ، ودار خلال الاجتماع نقاش مطوّل حول تبادل الخبرات والعمل على الاستفادة من تجربة الدوري الاسباني، والتحول الحقيقي نحو دوري المحترفين، ومتطلبات، وكذلك تأهيل الكودار الادارية والفنية والاعلامية ، والتطيرق إلى الطفرات الاعلانية الواجب إحداثها، والاهتمام بالصغار وتأسيس برامج لهم، وتم تكريم البروفسير كمال شداد من جانب المسنيق الاقليمي للدوري الاسباني، وتمثيل السفارة الاسبانية في السودان، وتم التأكيد على عقد إجتماع جامع ظهر الخميس 27 مايو 2021م مع قادة الاتحاد بحضور تمثل المنتخبات الوطنية و ناديي الهلال والمريخ وعدد من الشخصيات المهتمة التطوير الرياضي، وسيشهد الاجتماع عروض بالبروجكتير من المنسق الاقليمي وكذلك الاتحاد لبرامج التطوير المقترحة ..