مجلس الوزراء السعودي يؤكد دعمه للجهود الرامية لحفظ أمن السودان واستقراره

الرياض: متابعات السوداني

أعرب مجلس الوزراء السعودي، عن دعمه للجهود الرامية لحفظ أمن السودان واستقراره ورفاه شعبه الشقيق، وعودته إلى مكانه الطبيعي في المجتمع الدولي.

وعقد مجلس الوزراء السعودي، جلسته اليوم ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح معالي وزير الإعلام السعودي د. ماجد بن عبد الله القصبي أن مجلس الوزراء أعرب، عن دعم المملكة للجهود الرامية لحفظ أمن جمهورية السودان واستقرارها ورفاه شعبها الشقيق، وعودتها إلى مكانها الطبيعي في المجتمع الدولي.

ورحّب وزير الإعلام السعودي بالنتائج المثمرة الصادرة عن (مؤتمر باريس)، الذي ابتدرت فيه المملكة بتقديم منحة للمساهمة في تغطية جزء من الفجوة التمويلية للسودان لدى صندوق النقد الدولي، وتحويل رصيدها في حسابَي الطوارئ والرسوم المؤجلة لدى الصندوق لمعالجة المتأخرات وتخفيف أعباء الديون عليه.