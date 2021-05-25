د. مريم الصادق تشارك في ورشة صياغة الدستور الدائم لجنوب السودان

جوبا: السوداني

وصلت د. مريم الصادق المهدي، وزيرة الخارجية، والوفد المرافق لها، صباح اليوم الثلاثاء إلى مدينة جوبا، عاصمة جمهورية جنوب السودان، حيث كان في استقبالها سعادة السيد دينق داو، نائب وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، وطاقم السفارة السودانية بجمهوية جنوب السودان.

تأتي الزيارة في إطار مشاركة الوزيرة في الجلسة الافتتاحية لورشة اتفاق أطراف اتفاق سلام جنوب السودان حول عملية صياغة الدستور الدائم لجنوب السودان، والتي تعقد خلال الفترة من ٢٥ إلى ٢٧ مايو ٢٠٢١م، بتنظيم من آلية المراقبة والتقييم لسلام جنوب السودان (الجميك)، وذلك بصفتها رئيسة المجلس الوزاري للإيقاد.