مكافحة المخدرات توقف أجنبي شرع في تهريب الكوكايين إلى داخل البلاد عن طريق” الأحشاء”

الخرطوم: السوداني

تمكن فريق ميداني من عمليات الرئاسة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط متهم أجنبي الجنسية من دولة مجاورة وبحوزته عدد 1كيلو كوكايين معدة للتهريب وذلك بجهة الثورة الحارة (18) وإتخاذ إجراءات بلاغ في مواجهته.

وقال العميد شرطة حقوقي /د. خالد محمد نور مدير دائرة العمليات والمكافحة بالادارة العامة لمكافحة المخدرات في تصريح صحافي، أن خلفية البلاغ تعود لتوفر معلومات لإدارته تفيد بان هنالك شبكة إجرامية متخصصة في تهريب الكوكايين من دولة افريقية مجاورة، إلى داخل البلاد ومنه إلى دولة خليجية بطريقة إحترافية عن طريق البلع وتخزينه بالاحشاء.

وعلي ضوء ذلك تم تكوين فريق ميداني متخصص بغرض التقصي والتحري ووضع حد للنشاط الإجرامي لأفراد الشبكة ونجح الفريق المكلف بكشف أبعاد هذه العملية في تحديد هوية المشتبه بهم ومعرفة أماكن مزوالة نشاطهم الإجرامي وبناء علي ذلك تم نصب كمين محكم أسفر عن ضبط المتهم وبحوزته المعروضات وإخضاعه للتحري لمعرفة أبعاد الجريمة و إتخاذ إجراءات بلاغ في مواجهته بدائرة الإختصاص.

و وفق متابعات المكتب الصحفي للشرطة، أن مجموعة من عناصر الشبكة الإجرامية تم توقيفهم باحدى الدول العربية بناءً على تعاون معلوماتي، وفقا لانفاذ خطة التسليم المراقب ضمن التعاون الدولي .