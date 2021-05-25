أخبار المراسل.. مجلس الشركاء: خلال اسبوعين سيتم تعيين ولاة الولايات

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الخرطوم: المراسل

رأس رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أمس بالقصر الجمهوري إجتماع مجلس شركاء الفترة الانتقالية حيث هنأ الاجتماع في فاتحة مداولاته، رئيس مجلس الوزراء والجهاز التنفيذي على نجاح مؤتمر باريس في إنجاز اهدافه بإعادة السودان بقوة للمجتمع التنموي الدولي كشريك أصيل يتمتع بموارد متنوعة وأفق إستثماري واعد.

وأوضحت د. مريم الصادق المهدي الناطق الرسمي بإسم مجلس شركاء الفترة الانتقالية في تصريح صحفي تابعه المراسل أن المؤتمر حقق إعفاء الديون المتراكمة مما أهّل السودان لإستحقاق برنامج الدول الفقيرة والمثقلة بالديون كما عرض ثورة السودان العظيمة والشراكة التي تبلورت في تكامل خطابي رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ورئيس مجلس الوزراء د.عبدالله حمدوك.

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