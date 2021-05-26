رئيس الإيقاد حمدوك يبحث مع ربيكا استراتيجية عودة النازحين واللاجئين

الخرطوم: السوداني

أكد رئيس مجلس الوزراء، رئيس الدورة الحالية للإيقاد د. عبد الله حمدوك، استمرار العمل لقيام مؤتمر النازحين الخاص بدولة جنوب السودان تحت قيادة السودان ودولة جنوب السودان بمشاركة دولية، موضحاً أن معالجة مشكلة النزوح تعتبر مفتاحاً للأمن والاستقرار بجنوب السودان.

وبحث حمدوك لدى لقائه اليوم “الأربعاء” بمقر إقامته بفندق بيراميدز بجوبا، نائبة رئيس جمهورية جنوب السودان ربيكا قرنق، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين، وناقش اللقاء استراتيجية معالجة النزوح وعودة اللاجئين والنازحين لجنوب السودان.

من جانبها، أكدت نائبة رئيس جنوب السودان ربيكا قرنق، أن معالجة مشاكل النازحين بجنوب السودان واستدامة الأمن في المناطق التي دمّرتها الحرب من أولويات عملها كنائبة للرئيس، موضحة أن الأمر يتطلب توفير خدمات أساسية مثل المياه والصحة والتعليم والإسكان لمساعدة النازحين للاندماج في المجتمع والانخراط في العمل الزراعي وغيره. وكشفت قرنق عن إعداد خطة لبناء قرى لعودة النازحين في جنوب السودان ابتداءً بثلاث ولايات تشمل أعالي النيل والاستوائية وجونقلي.