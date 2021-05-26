البرهان: قلبنا مفتوحٌ ومصممون على أن ننجز سلام السودان

الخرطوم: السوداني

أكد رئيس مجلس السيادة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، التزام الحكومة بإنفاذ ما يتم الاتفاق عليه في مفاوضات جوبا، و قال “قلبنا مفتوح ومصممون على أن ننجز سلام السودان” الذي بدأناه في الاتفاقيات السابقة.

وقال البرهان لدى مخاطبته، الجلسة الإجرائية لمفاوضات السلام بين الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان شمال اليوم “الأربعاء” بجوبا، سنظل نتحاور حتي نصل إلى اتفاق مُرضٍ يحقق تطلعات وأماني الشعب السوداني، وسنؤسس لسودان يتمتّع فيه الجميع بالحقوق والواجبات، سودان واحد لا يفرق على أساس الدين أو اللون، وأضاف: الباب الذي فتح لتحقيق السلام سيظل مفتوحاً لكل من يسعى لتحقيق السلام في السودان، داعياً عبد الواحد محمد نور إلى اللحاق بركب التغيير، والمشاركة والتعاون في بناء السودان، مؤكداً أن التغيير الذي قاده السودانيون حقيقي، مشدداً على ضرورة العمل بقلب رجل واحد لاستكمال وإنجاح مسيرة السلام وبناء مستقبل للأجيال القادمة.

في وقت، دعا فيه البرهان، المجتمع الدولي لمساعدة السودان وجنوب السودان لمعالجة آثار الحرب الطويلة، وقال إن البلدين سيقفان مع بعضهما لتحقيق السلام.