بوث يؤكد دعم أمريكا لمفاوضات السلام بجوبا

الخرطوم: السوداني

أكد المبعوث الامريكي للسودان وجنوب السودان السفير دونالد بوث، دعم الولايات المتحدة لمفاوضات السلام التي انطلقت اليوم، بين حكومة الفترة الانتقالية والحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال.

وقال بوث في خطابه تمام الجلسة الافتتاحية التفاوضية بين حكومة الفترة الانتقالية والحركة الشعبية لتحرير السودان شمال اليوم الأربعاء، ان الطرفين أظهرا استعداداً على العمل لمصلحة السودان والتوصل لاتفاق سلام دائم وشامل.

وقال “نثق بأن الطرفين لديهما الرغبة في التوصل لاتفاق قريب”، مشيراً الى ان الشعب السوداني بدأ في طريق التغيير بسبب ثورة ديسمبر، متمنياً استمرار التفاوض دون تأخير.