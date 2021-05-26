لم يقدم الأداء المنتظر وعاني من الإرهاق المريخ يتعادل أمام الوادي نيالا دون أهداف

الخرطوم : السوداني

تعادل المريخ أمام الوادي نيالا دون أهداف في المباراة التي جرت عصر أمس بإستاد الخرطوم ضمن المباريات المؤجلة من بطولة الدوري الممتاز، ولم يقدم لاعبو الأحمر الأداء المنتظر في المباراة وعانوا من الإرهاق والإصابات التي انتابت البعض منهم بسبب المجهود الكبير الذي بذل في مباراة القمة الأخيرة أمام الند التقليدي الهلال، وبالنتيجة رفع المريخ رصيده إلى 35 نقطة بينما أصبح الوادي 22 نقطة.

وبدأ المريخ المباراة بتشكيلة ضمت محمد المصطفى، صلاح نمر، حمزة داؤود، عبد الرحمن كرنقو ، طبنجة، عمار طيفور، ضياء محجوب، عزام عادل، بكري المدينة، الجزولي نوح، سيف تيري. بينما قاد الوادي كل من الحارس جمعة جينارو، طارق لوكا، كالو، سليمان حامد وبقية اللاعبين.

وشهدت انطلاقة المباراة مقارعة لاعبو حي الوادي نيالا، للمريخ حيث فاجأ المنافس الأحمر بأداء ورغبة أكيدة في الوصول إلى شباك الحارس محمد المصطفى مستفيدين في ذلك من التحركات الجادة التي كان يقوم بها كل من كالو ولوكا بالإضافة إلى أن أداء الأحمر كان مرتبكاً للغاية وأخطأ لاعبو خط الوسط بقيادة ضياء محجوب وعزام عادل في التمريرات أكثر من مرة، وشهدت الدقيقة 10 هجمة خطيرة لحي الوادي حيث سدد لوكا مباشرة تجاه الحارس محمد المصطفى إلا أن الأخير تمكن من إخراج الكرة بعيداً عن مرماه ، وكان المريخ قريباً من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 41 من كرة انطلق فيها بكري المدينة على الجانب الأيمن وأرسل كرة عكسية قابلها اللاعب الجزولي نوح إلا أن يقظة حارس الوادي جينارو أبعدت الكرة عن مرمى الوادي.

ولم تشهد الدقائق الأخيرة من الشوط الأول حدوث جديد حيث استمات الوادي نيالا في الدفاع عن مرماه، بينما لم يقم لاعبو المريخ بجديد ليطلق حكم المباراة عبد العزيز صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف.

وبدأ الشوط الثاني للمباراة سريعاً بين الفريقين حيث سعى المريخ من أجل الوصول إلى مرمى الوادي مستفيداً من نصائح مدربه الإنجليزي كلارك الذي طالب بضرورة اختراق دفاع حي الوادي، وأجرى المدرب الإنجليزي عدة تغييرات داخل الملعب وسعى لتنشيط الجانب الهجومي حيث أدخل اللاعب توني بدلاً عن اللاعب عزام عادل كما دخل اللاعب بانغا وأجرى تعديلاً اضطرارياً كذلك بخروج صلاح نمر ودخول أمير كمال، وكان المريخ قريبا من الوصول لمرمى الوادي في الدقيقة 84 عن طريق بكري المدينة إلا أن تسديدته أبعدها خط دفاع الوادي عن مرمى جينارو، وشهدت الدقائق الاخيرة من المباراة ضغطاً مكثفاً من جانب المريخ عن طريق التحركات التي قام بها الثنائي طوني إلى جانب المدينة، ولم تشهد الدقائق الأخيرة جديداً ومنح حكم المباراة عبد العزيز 4 دقائق وقتاً إضافياً انتهى دون جديد ليطلق الحكم صافرته بنهاية المباراة بالتعادل السلبي دون أهداف.