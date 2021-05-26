أبرزها تولى السوباط لرئاسة القطاع الرياضي مجلس الهلال يمتص غضب خسارة القمة بقرارات ثورية

عقد مجلس إدارة نادي الهلال اجتماعاً مهماً ظهر أمس الثلاثاء وذلك برئاسة السيد هشام السوباط وأعضاء مجلس إدارته لمناقشة آخر التطورات الأخيرة في النادي وجاءت القرارات بالإجماع كالآتي. تولى السيد الرئيس هشام حسن السوباط رئاسة القطاع الرياضي وحل كل القطاعات واللجان المساعدة بنادي الهلال بداية بالآلية الإعلامية مع تكليف رئيسها الدكتور هيثم السوباط لحين تكوينها مرة أخرى، وقبول استقالة الأستاذ عبد المهيمن الأمين مدير الكرة كما تم إعفاء مساعد المدرب كمال الشغيل من منصبه وإعادة هيكلة المكتب التنفيذي والعاملين بالنادي وفقاً للاحتياجات الفعلية وكفاءة الأداء.