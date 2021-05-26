شباب الأحمر يوالي إعداده الجاد وينازل الشعلة اليوم

أجرى شباب المريخ حصة تدريبية صباح أمس الثلاثاء بملعب الفاشر الكبير، وذلك ضمن معسكرهم المقام بمدينة الفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور، و استمر المران زهاء الساعتين ركز خلاله الجهاز الفني علي تدريبات التركيز وتدريبات متنوعة بالكرة.

وينتظر أن يؤدي الفريق أولى تجاربه الودية أمام فريق الشعلة أحد أندية الدرجة الثانية بالفاشر وذلك مساء اليوم بملعب النقعة.