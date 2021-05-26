شركات كندية تبدي رغبتها في الاستثمار بالسودان في النفط والتعدين

الخرطوم: السوداني

قال وزير مجلس الوزراء بالإنابة ووزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. جبريل إبراهيم، إن الإصلاحات الاقتصادية التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية كانت مؤثرة، موضحًا انه سيتم العمل عليها بتخفيف آثارها على المواطنين عبر برنامج ثمرات وسيشهد تنفيذاً أسرع من خلال الدفع في غضون شهر من الآن، بحيث يغطي بعض المناطق الريفية.



ورحب الوزير لدى لقائه اليوم الأربعاء، السفير الكندي بالسودان ادريان نورفولك، بدخول الشركات الكندية للاستثمار في السودان بحيث يمكنها التمتع بجميع الامتيازات والتسهيلات المطلوبة، ليس فقط في مجالات النفط والتعدين، بل في مجالات أخرى خاصة الزراعة.

ومن جانبه، أبدى السفير ادريان نورفولك، رغبة الشركات الكندية الدخول للسودان للاستثمار في مجالات النفط والتعدين خاصة بعد إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مشيراً إلى أن الشركات الكندية لها اهتمام كبير، بجانب المسؤولية الاجتماعية في المناطق التي تعمل بها واستيعاب العمالة المحلية.

في وقت، أكد فيه السفير، دعم الحكومة الكندية لحكومة الفترة الانتقالية، وان هناك برامج تنموية مستمرة في المجالات التنموية والإنسانية تصل لحوالي 55 مليون دولار كندي، بجانب الدعم المقدم لبرامج دعم الأسر (ثمرات) باعتباره من المشاريع التي تصل المواطن بصورة مباشرة.

وطلب جبريل من الحكومة الكندية، تقديم الدعم للسودان في جميع المحافل الدولية، خاصة في مجال مبادرات إعفاء الديون مع نادي باريس وخارج نادي باريس، بجانب دعم عملية السلام في السودان والمفاوضات الجارية لتحقيق السلام الشامل.