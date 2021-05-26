لقاء مهم بين “حميدتي” والمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير

الخرطوم: السوداني

التقى النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، في داره اليوم، بالمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير.

وبحث اللقاء، عدداً من القضايا المتعلقة باستكمال مهام الفترة الانتقالية وفي مقدمتها معاش الناس وحماية الفترة الانتقالية. وأشاد “حميدتي”، بمبادرة المجلس المركزي للحرية والتغيير، مشيراً إلى أنها خطوة في الاتجاه الصحيح تخدم أهداف التغيير. ووصف سيادته الاجتماع بالناجح كونه أول اجتماع يُجرى فيه النقاش بشفافية ووضوح منذ قيام الثورة، مؤكداً على توصلهم إلى تفاهمات في جميع قضايا الفترة الانتقالية، وأهمها معاش الناس والتحول الديمقراطي وتحقيق أهداف الفترة الانتقالية.



وتابع “حميدتي”: “الاجتماع كان ناجحاً جداً، تحدثنا فيه بشفافية وهو خطة في اتجاه التغيير الحقيقي، مؤكداً أنه جدد عزمهم على السير في حماية الثورة وصولاً إلى ديمقراطية حقيقية بقيام انتخابات حرة ونزيهة”، وأشار إلى أنه اتفق مع المجلس المركزي، على ضرورة محاربة المفسدين ووضع خطة واضحة وفق جدول زمني معلوم لإخراج البلاد من الضائقة الاقتصادية التي تمر بها، ونوه إلى أنه على استعداد تام لسماع جميع الأطراف في سبيل الحفاظ على استقرار البلاد. وأضاف: “همّنا الوطن والشعب السوداني وأن نكون على قلب رجل واحد لمصلحة السودان”، مشيراً إلى أهمية توسيع اللقاءات لتشمل جميع أطراف الفترة الانتقالية.

من جانبه، قال مقرر المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، الأستاذ كمال بولاد، إن مجلسهم بدأ في سلسلة لقاءات مع أطراف الفترة الانتقالية ابتدرها بلقاء النائب الأول لرئيس مجلس السيادة، واصفاً اللقاء بالممتاز الذي سيكون له تأثير كبير في استكمال مهام الفترة الانتقالية، مشيراً إلى أن اللقاءات ستشمل آخرين من بينهم رئيس مجلس السيادة، للنقاش في كيفية تمتين كتلة أطراف الفترة الانتقالية واستكمال مهامها وعلى رأسها معاش الناس، مشيداً بصبر الشعب السوداني في مواجهة تحديات المعيشة والانتقال. وأضاف: الأمل موجود وغداً سيكون أفضل.

بدوره، أكد رئيس حزب الأمة القومي، اللواء فضل الله برمة ناصر، أن اللقاء ناقش قضايا الوطن التي تهم كل مواطن بتجرد وشفافية وحُسن نية، وأشار إلى أن أهم القضايا التي تمت مناقشتها ضرورة جمع الصف الوطني للتصدي لكافة قضايا البلاد ووحدة الكلمة، وقال إن جميع الذين حضروا اللقاء تحدثوا حديثاً طيباً حول قضايا البلاد وتحقيق تطلعات الشعب السوداني في الأمن والاستقرار والحياة الكريمة. وحضر اللقاء كل من عمر الدقير، علي الريح السنهوري، بابكر فيصل، يوسف محمد زين، طه عثمان وأحمد شاكر.