تخصيص أكثر من (١٦) مليون دولار للمصارف الفائزة في مزاد النقد الأجنبي

الخرطوم: هالة حمزة

أعلن بنك السودان المركزي، عن قبول (٦٦) من جملة (١٣٧) طلباً، تقدمت به المصارف المشاركة في المزاد الأول للنقد الأجنبي، الذي نظّمه بنك السودان المركزي صبيحة اليوم الأربعاء بقيمة (٤٠) مليون دولار والبالغ عددها (٢٠) من أصل (٣٨) مصرفاً عاملاً بالبلاد.

وكشف بنك السودان، عن تخصيص نقد أجنبي من المبلغ الكلي للمزاد لـ(٦٦) طلباً مقدماً من المصارف مع استبعاد (٧١) لعدم استيفائها للشروط، مبيناً أنّ إجمالي قيمة الطلبات المُستلمة 46,221,435.1 من القيمة الإجمالية للمزاد المطروح، وأن إجمالي المبالغ التي تم تخصيصها في المزاد 16,159,753.4732 دولاراً أمريكياً، ولفت الى أن أعلى سعر صرف تم التنفيذ به هو (٤٢٠) جنيهاً للدولار وأدناه (٤٠١) جنيه.

وكشف بنك السودان، أسباب الاستبعاد الذي تم لـ(٧١) طلباً وأجملها في عدم الالتزام بقائمة السلع الضرورية، وتقديم العميل طلبه لأكثر من مصرف، وأشار إلى قائمة من (٢٢) سلعة شملت ورق الطباعة ، وقطع غيار وآليات ومعدات وإطارات الشاحنات والمولدات الكهربائية والحفّارات وقطع غيار البصات السفرية ومُعدّات الورش ومُدخلات

الإنتاج الصناعي والمواد الخام البلاستيكية والسماد وخام الحديد ومدخلات صناعة الصلصة والكلور والصودا كاوية والشاي، الكبريت المنزلي، التقاوي، أكياس البلاستيك، الطاقة الشمسية، مدخلات الإنتاج الزراعي، مدخلات الإنتاج الصناعي، مواد تعبئة الدقيق وأكياس البلاستيك لتعبئة المحاصيل الزراعية.