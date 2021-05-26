لقاء مفاجئ بين رئيس الوزراء وعبد الواحد نور في جوبا

جوبا: السوداني

التأم قبل قليل، اجتماع بين رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، ورئيس حركة تحرير السودان القائد عبد الواحد محمد نور بفندق بيراميدز جوبا، حيث مقر إقامة رئيس الوزراء.

وطرح نور خلال اللقاء، رؤيتهم وطرحهم في حركة تحرير السودان “للحوار السوداني الجامع للسودانيين”، الذي يدعون له مؤخراً، لإيجاد حلول شاملة لجميع المشكل السوداني ومعالجة جذور الأزمة، والوصول لسلام شامل في جميع ربوع السودان، وليس دارفور وحدها.

وكان المُمثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، فولكر بيرتس، قد قال اليوم، إن الأمل يخدوه في أن تشَُجِّع، هذه المُفاوَضات جَميع الأطراف المُتبََقيّة التي لَم توَُقّعِ، على الانخِراط بحُِسنِ نيَّة لِتحَقيق سَلامٍ عادِلٍ وشامِلٍ في السودان يعُالِج الأسباب الجَذرية لِلنزِاعات ويعَكِس تطََلُّعات الشَّعب.

يذكر أن اللقاء بين حمدوك ونور، حضره وزير الرئاسة بجنوب السودان برنابا بنجامين. وستتم مواصلة الحوارات في الفترة القادمة.

من جانبه، قال محمد عبد الرحمن الناير، الناطق الرسمي حركة، جيش تحرير السودان، في تصريح صحفى، إن اللقاء جاء مواصلة لمخرجات اللقاء الذي تم بين حمدوك ونور في باريس يوم 29 سبتمبر 2019م، وإن اللقاء ناقش مجمل الأوضاع المعقدة التي يمر بها السودان وضرورة تحقيق السلام العادل والشامل والمستدام الذي يخاطب جذور الأزمات الوطنية.

واضاف: “قدّم وفد الحركة، شرحاً وافياً للدكتور عبد الله حمدوك حول مبادرة الحوار السوداني السوداني التي تنوي الحركة إعلانها قريباً كمخرج للسودان من حالة التوهان وانسداد الأفق السياسي، اتفق الطرفان على مواصلة اللقاءات والعمل من أجل تحقيق السلام الشامل والمستدام بالسودان ودفع كافة استحقاقاته”.

وثمّن الناير عالياً، المجهودات المقدرة التي يقوم بها فخامة الرئيس سلفا كير ميارديت رئيس جمهورية جنوب السودان والدكتور برنابا بنجامين وزير شؤون الرئاسة من أجل تحقيق السلام بالسودان وتسهيلهما هذا اللقاء المُهم.