القبض على 8 متهمين في أحداث بورتسودان واتخاذ حزمة إجراءات أمنية

بورتسودان: السوداني

اعلنت اللّجنة الأمنيّة لولاية البحر الاحمر، انه وبناءً على ما سبق من أحداث بمدينة بورتسودان تم اتخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة بواسطة النيابة العامّة نتج عنها القبض على (٨) متهمين في الأحداث وفتح (١٥) بلاغا، شملت (٥) بلاغات تحت المادة (١٣٠) قانون جنائي، و بلاغ واحد تحت المادة (١٣٩) و (٩) بلاغات تحت المادة (١٧٤) قانون جنائي يُباشر فيها التحري، وسوف يتم القبض على كل المتهمين لتقديمهم للعدالة.

واوضحت اللجنة الامنية في بيان اصدرته اليوم انها اتّخذت حِزمة من القرارات والإجراءات لحفظ سلامة وأمن المواطنين تمثّلت في الارتكازات على الطُرق العامة واستمرار عمل الأطواف المُشتركة الليليّة والنهاريّة للمحافظة على انسياب الحركة في الطرق القوميّة والداخليّة بالولاية.

مؤكدة هدوء الأحوال تماماً بكافّة أرجاء الولاية وأن الحياة تسير بصورة طبيعية، وأنّها لن تتهاون في حسم الفوضى والقبض على المتفلتين.

وقدمت اللجنة الامنية الشكر لمواطني مدينة بورتسودان لاستشعارهم المسئوليّة واستجابتهم لندائها بتحكيم صوت العقل في درء الفتنة وعدم الالتفات للشائعات والمحافظة على النسيج الاجتماعي ودعم مسيرة السلام والاستقرار بالولاية.