وزيرة الخارجية ترد على شكاوى تأخير استخراج الأوراق الثبوتية بقنصلية السودان بجدة مبدية أسفها للمتضررين

الخرطوم: السوداني

ابدت وزيرة الخارجية د. مريم الصادق، أسفها على تضرر السودانيين المقيمين بالسعودية من تأخر استخراج أوراقهم الثبوتية بقنصلية جدة، موضحة أن ذلك يعود إلى عمليات الصيانة ونقل المعلومات في المخدم الرئيسي لشبكة الجوازات والرقم الوطني في السودان التي تقوم بها وزارة الداخلية.

وقالت الوزيرة في منشور لها اليوم اطلعت عليه (السوداني)، ظليتُ اتابع طيلة الفترة السابقة شكوى المواطنين السودانين بالخارج، والعمل على تحسين أوضاع السفارات والقنصليات منذ ان توليت حزمة وزارة الخارجية. وفي هذا الإطار إطّلعتُ على رسالاتكم حول معوقات تصاحب اجراءات الاوراق الثبوتية بالقنصلية العامة للسودان في جدة.

وأضافت: على الفور تمت اتصالات بين وكيل الوزارة وبين قنصليتنا في جدة التي أوضحت ان ذلك حدث بسبب عمليات الصيانة ونقل المعلومات في المخدم الرئيسي لشبكة الجوازات والرقم الوطني في السودان التي تقوم بها وزارة الداخلية، مما اوقف خدمة استخراج الجوازات والرقم الوطني في كل بعثاتنا بالخارج التي يوجد بها مكاتب جوازات، وقد أصدرت القنصلية بيان بذلك عممته على الجاليات في المنطقة الغربية ووضعته في موقعها الإلكتروني.

كما أنها ارسلت رسائل نصية للمواطنين الكرام الذين لديهم حجوزات مسبقة عبر آلية الحجز الإلكتروني خلال الأيام التي انقطعت فيها شبكة الخدمة من مصدرها في الخرطوم، اخطرتهم فيها بعدم تكبد مشاق الحضور حتى تصلهم رسالة نصية جديدة بإعادة جدولة مواعيدهم بالقنصلية بعد عودة شبكة المعلومات للعمل.

وعبرت “مريم” عن أسف الوزارة لما حدث واعتذارها لكل من تضرر، واعدة ببذل جهد متزايد حتى تتم اجراءات الاوراق الثبوتية بسهولة ويسر وزمن ملائم.