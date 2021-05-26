لجان مقاومة الجريف شرق تغلق كوبري المنشية وترهن وقف التصعيد بتنفيذ مطالب تتعلق بملابسات وفاة “ود عكر”

الخرطوم: السوداني

أعلنت لجان مقاومة الجريف شرق، اليوم الأربعاء، التصعيد الكامل والذي يقضي بقفل كوبري الجريف شرق والاعتصام عليه لمدة 72 ساعة متواصلة إلى حين تنفيذ مطالب تتعلق بملابسات وفاة عضو المقاومة محمد إسماعيل الملقب بـ”ود عكر”، و الذي عُثر عليه ضمن جثث مشرحة التميز، بعد اختفائه في الثالث من أبريل 2021 عقب حضوره فعالية ضمن الفعاليات المستمرة التي كان يشارك فيها تخليدا لذكرى قتلى ومفقودي جريمة فض اعتصام القيادة.

وأمهلت اللجان في بيان لها اطلعت عليه (السوداني) الجهات القانونية، 72 ساعة لتعمل على فك طلاسم القضية التي تتهم فيها كل الأجهزة الأمنية من دعم سريع وشرطة وجيش، “وفق البيان”.

وطالب البيان بمحاسبة كل المتواطئين في تضليل العدالة بعمد، وهدد البيان في حال إنقضاء ال72 ساعة من غير تنفيذ مطالبهم سوف ينتقل التصعيد تدريجياً لكل المناطق، وسنعلن عبر البيانات اقفال جميع الطرق.